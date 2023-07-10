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柯文哲稱台對中國疫情「幸災樂禍」　王定宇斥扭曲

▲民眾黨總統參選人柯文哲稱台灣對武漢封城「幸災樂禍」王定宇反駁稱當時曾計劃贈與防護衣遭拒。（圖／民眾黨提供）
▲民眾黨總統參選人柯文哲稱台灣對武漢封城「幸災樂禍」王定宇反駁稱當時曾計劃贈與防護衣遭拒。（圖／民眾黨提供）

記者陳威叡／台北報導

民眾黨主席暨總統參選人柯文哲昨天參加董事長開講見面會時，被問及民進黨挑釁中國實例，對此柯文哲回應稱，當武漢封城、大陸一敗塗地的時候，台灣的態度是幸災樂禍，強調這就是態度比內容重要。立委王定宇今（10）日表示，柯文哲說法與事實有很大的出入，在武漢肺炎爆發之際，台灣政府曾準備1萬份防護衣要贈與遭拒，反問柯文哲中共武力擾台，怎不見柯談一下中共作為，「真不愧是跟中國『一家親』的人！」

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柯文哲昨天參加董事長開講見面會時，被問及民進黨挑釁中國實例，對此他稱，當武漢封城、大陸一敗塗地的時候，台灣的態度是幸災樂禍，強調這就是態度比內容重要。

王定宇說，柯文哲說法顯與事實有很大出入，例如在武漢肺炎爆發之際，台灣為了協助中國防疫，台灣政府曾準備1萬份防護衣要贈與中國，但中國政府和中國東航以作業時間不足拒絕，防護衣並未成功送出。

王定宇指出，柯文哲曾説「日本311台灣捐款很多，10年後日本還是感謝」，但柯文哲可能忘了中國汶川大地震之際，台灣也是捐款幫助中國非常大，反問柯文哲「怎麼中國用武力威脅台灣呢？」

王定宇表示，既然談到態度，中共用飛彈、機艦擾台、外交圍堵台灣，怎麼不見柯文哲談一下中共對台灣的態度和作為，卻用不負責不舉證的方式，批評台灣對中國的態度，在合理化中共對台的種種霸凌，「真不愧是跟中國『一家親』的人！」

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