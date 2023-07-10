名家論壇》單厚之／郭董到底要怎樣？

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郭辦這一大盆冷水，不只是澆滅了7月23日參選的傳聞，也澆熄了外界對郭台銘獨立參選的想像和討論聲量。大致在差不多的時間，郭台銘陣營又吹起了「換侯」風，從7月23日全代會起義到近日中常會翻盤，讓力挺侯友宜的新北市議長蔣根煌都親自到中常會坐鎮，以防挺郭陣營突襲。
媒體報導，挺郭派中常委預計在本周三中常會發難「二階段換侯」，主張之前中常會僅授權朱立倫及黨中央以徵召機制找出合適總統人選，而非空白授權讓朱立倫和黨中央逕自拍板提名人選，應該回歸全代會來通過提名侯友宜或郭台銘出馬角逐總統。
但5月17日徵召侯友宜也是國民黨中常會通過的，挺郭中常委要「以今日之我，否定昨日之我」，本身就缺乏正當性。而即便挺郭派真能過了中常會這一關，7月23日全代會當天，郭台銘仍不是國民黨員，想要鼓動超過半數黨代表換侯，提名非黨員的郭台銘參選總統，更是天方夜譚。但偏偏郭董就信了，而且興致勃勃。
首富玩政治，經常會用商場的思維。4年前郭董參加國民黨初選，當初就曾被形容是「收購」國民黨，今年又傳出有意「併購」民眾黨。雖說政治與商業的邏輯不盡相同，但只要有實力、夠捨得，也未必就不可行。但郭董今天的玩法，就像是手中沒有半張「國民黨」這家公司的股票，只想靠「收購委託書」（中常委），就要擊敗「公司派」，拿下經營權。如果商場沒有這種好事，郭董為何覺得政治能有這種便宜事？
果不其然，挺郭的屏東縣議長周典論今天在天成飯店邀集中常委討論「換侯」，結果餐敘因為「見光死」取消，所有到場中常委也口徑一致宣稱餐敘並非要換侯。中常委「挺郭」的大軍還沒有集結，就直接潰散，周三的中常會也很難掀起風浪。
在計畫換侯的同時，郭董又和黃健庭為了「Plan B」大打口水戰。黃健庭8日提及郭台銘願意接受不分區是國民黨內的研習座談，原本並沒有引起太多的關注，是郭台銘正式發聲明駁斥之後，才成為媒體關注的焦點，結果黃健庭為了證明自己所言非虛，又公開了更多的細節。
一個會面、各自表述，郭台銘和黃健庭對事實有完全不同的認知。但黃健庭是郭台銘「沒成真的副手」，沒有刻意陷害郭台銘的理由，加上黃健庭並沒有參選的企圖、沒有太多政治利害考量，一般人可能更傾向相信黃健庭的說法。而郭台銘在發起這場口水戰時就已經輸了，在和黃健庭爭辯細節的同時，民眾未必會認同種種黑箱的指控，反而會想起郭董當初的種種承諾，讓郭台銘未來想要獨立參選更沒有正當性。
郭台銘第二篇聲明中指控，黃健庭的種種政治操作「成為打擊友軍的武器」、有心人士「操作非綠陣營的敵對與分裂，製造親痛仇快的局面」。郭台銘在一指指向黃健庭和國民黨的同時，渾然不覺其他四指指的是自己。
郭台銘或許應該認真思考一下自己的定位，自己還自認是「友軍」嗎？還準備為「非綠陣營」出力嗎？還是隨時準備一拍兩散、和非綠陣營同歸於盡？如果搞不清楚定位，是不可能吸引到更多支持的。
民眾的耐心有限，郭董一下子要獨立參選、一下子要換侯、一下子要「併購」民眾黨，在政治的路上不斷急轉彎和甩尾，即便當初真的有「郭粉」，也早就被郭董甩下車了。
●作者：單厚之／資深媒體人
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