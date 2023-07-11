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全國最便宜通勤月票爆冒用　盧秀燕：市民私下借卡將涉刑責

▲台中市長盧秀燕強調，市民通勤月票可以便宜到無以復加，源自市府編列大量預算，不可以隨便提供他人使用。（圖／台中市政府提供，2023.07.11）
▲台中市長盧秀燕強調，市民通勤月票可以便宜到無以復加，源自市府編列大量預算，不可以隨便提供他人使用。（圖／台中市政府提供，2023.07.11）

記者顏幸如／台中報導

台中市推出全國最便宜市民通勤月票299元、7月早鳥票199元，羨煞其他縣市通勤族，市府卻發現有人貪便宜在網路交易，交通局透過稽查已查獲5人。市長盧秀燕強調，市府編列大量預算，市民才能用「便宜到無以復加」的代價搭乘公共運具，若私下借卡將涉及刑責，絕對不可以和外縣市民眾買賣。

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行政院7月起推出TPASS通勤月票政策，各縣市因地制宜推出專屬優惠月票方案，其中台中市號稱全國最便宜，市民純市內移動月票只要299元，可搭乘台鐵、公車、捷運、借YouBike與電輔車，第一個月早鳥票甚至低到199元。

由於台中市先前已有雙十公車（10公里內免費、10公里後只要10元），市民持記名卡搭公車通勤一個月約花費400至600元，但市民限定的通勤月票更便宜，自7月初推行TPASS以來，已有2.2萬人申辦，其中8成是市民市內方案。

台中市交通局發現，由於非市民的TPASS通勤月票自599至999元不等，網路竟出現買票通勤月票的資訊，交通局除了報警處理，這幾日在公車、捷運隨機稽查，已查獲5起冒名使用月票情形。交通局長葉昭甫表示，將自己月票借給他人或家人，被查獲第1、2次將各停權1年，第3次無限期停權，呼籲市民勿因小失大。

▲交通局長葉昭甫表示，將不定期在捷運、公車上稽查冒用月票情形。（圖／台中市政府提供，2023.07.11）
▲交通局長葉昭甫表示，將不定期在捷運、公車上稽查冒用月票情形。（圖／台中市政府提供，2023.07.11）
台中市長盧秀燕今（11）日在市政會議時指出，以前交通是最難做、抱怨最多的政策，一向有功沒賞弄破要賠，但根據近期民調結果，市民對市府的交通政策滿意度衝上前3名，足見市民對她上任以來中捷通車、ibike站點成長3倍、雙十公車都很有感。

但她強調推行TPASS月票，市民一天通勤費用花不到10元，「可以便宜到無以復加，是市府編大量預算補貼市民，不是台鐵或公車業者花錢讓你吃到飽的，市民不可以借卡、不可以和外縣市民眾買賣，這是有刑責的，我們會積極取締」。

盧秀燕說，她曾聽說有鄰近縣市民眾為省通勤費用，將戶籍遷到台中，一個月少花2萬多元，但無論如何，不可以違法！葉昭甫補充說明，今年度TPASS月票政策，中央補助4億3千多萬元（59%），中市府負擔2億8千多萬元（41%），已提請先行墊付。

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