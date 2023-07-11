郭台銘怒了！郭辦澄清：絕無承諾列不分區立委　批黃健庭抹黑捏造

醫事人員表揚大會　22年資社工師獲部頒資深典範獎

▲衛生福利部今（11）日舉辦「第九屆優良暨資深典範醫事人員頒獎典禮」，公開表揚從27家部屬醫院遴選出67位表現卓越且足為表率的楷模。（示意圖／NOWnews資料照）
▲衛生福利部今（11）日舉辦「第九屆優良暨資深典範醫事人員頒獎典禮」，公開表揚從27家部屬醫院遴選出67位表現卓越且足為表率的楷模。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

衛生福利部今（11）日舉辦「第九屆優良暨資深典範醫事人員頒獎典禮」，公開表揚從27家部屬醫院遴選出67位表現卓越且足為表率的楷模，分別頒以「資深典範獎」、「優良獎」及「閃亮新人獎」3種不同獎項。對於這些守護民眾健康有卓著貢獻的醫事與社工人員，衛福部長薛瑞元除對於得獎人克盡社會責任與善盡公醫使命的敬業熱忱予以肯定外，同時，也期勉所有部屬醫院的同仁能持續為營造更優質的醫療環境而努力。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
榮獲「資深典範獎」之一的是長期在部立旗山醫院服務的社工師陳重吟，克盡職守迄今已二十二年，全心投入社工業務，以對人關懷之特質結合社會工作理論與技巧，持續於醫務、精神、長照領域服務。其於98年八八風災投入受災醫療工作，並進駐安置所，對災民進行身心靈重建工作，而旗山醫院於99年推動偏鄉原民長期照顧在地化、101年開辦居家服務、103年開辦高雄市偏鄉第一間日間照顧中心及高雄第二監獄受刑人藥酒癮戒治工作、104至106年獲SNQ國家品質標章、107年承接高雄市A級社區整合型服務中心，讓醫療社會福利能無縫接軌長期照顧等。

在這些重大計畫裡皆能看見陳重吟社工師努力的身影，並帶領社工人員完善公醫服務精神、拓展社會工作服務領域。此外，其亦積極培植新生代社工人員，並協助訓練社工實習生，也擔任大學講師，傳授社工專業知能。除本職外，另擔任衛生福利部精神疾病強制鑑定、強制社區治療審查委員、高雄市社會工作師公會代表、中華民國醫務社會工作協會理事。獲獎無數，足堪楷模。

獲頒「優良獎」的部立胸腔病院營養師蔡瓊滿從事營養師，工作已十六年，其協助建置全院營養業務制度、建置結核病個案院內及社區營養照護創新模式，並協助越南及外蒙古醫師至胸腔病院參訪訓練。

「閃亮新人獎」由醫事檢驗師蔡怡凡獲頒，在部立金門醫院服務僅三年便深刻瞭解離島醫療人力資源的需求，畢業後決定返鄉為在地醫療盡一份心力。平時除持續增進自我專業知識，積極參與專業相關課程，精進檢驗技術，提升自我能力外，疫情期間更配合政府防疫政策，幫忙支援快篩門診業務及進行PCR檢驗，盡忠職守，完成每一項業務。

薛瑞元認為，部立所屬醫院以有限的資源，肩負推動公衛政策與照護弱勢的責任著實不容易。歷經百年醫衛環境的演進與發展、不斷強化核心能力、精進醫療服務並堅守公醫使命，造就了部醫的優質醫療團隊，在現今各種嚴峻的醫療競爭與挑戰的環境下，能繼續擔任民眾可靠的健康守護者。在這次表揚活動中，除了公開感謝獲獎的同仁外，更感謝部醫許多優秀的專業醫事人員與社工人員默默付出並奉獻所長，希望社會各界也能夠給予這群專業人員肯定。

全國最便宜通勤月票爆冒用　盧秀燕：市民私下借卡將涉刑責

注意防空警報！萬安46號演習24日一連4天登場　演習縣市期程曝光

近2個月新高！日圓換匯價回0.2266元　專家：低點已過有需求快換

假健檢助6萬多中國客入境　秀傳醫院、旅行業者15人起訴

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀