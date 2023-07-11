醫事人員表揚大會　22年資社工師獲部頒資深典範獎

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在這些重大計畫裡皆能看見陳重吟社工師努力的身影，並帶領社工人員完善公醫服務精神、拓展社會工作服務領域。此外，其亦積極培植新生代社工人員，並協助訓練社工實習生，也擔任大學講師，傳授社工專業知能。除本職外，另擔任衛生福利部精神疾病強制鑑定、強制社區治療審查委員、高雄市社會工作師公會代表、中華民國醫務社會工作協會理事。獲獎無數，足堪楷模。
獲頒「優良獎」的部立胸腔病院營養師蔡瓊滿從事營養師，工作已十六年，其協助建置全院營養業務制度、建置結核病個案院內及社區營養照護創新模式，並協助越南及外蒙古醫師至胸腔病院參訪訓練。
「閃亮新人獎」由醫事檢驗師蔡怡凡獲頒，在部立金門醫院服務僅三年便深刻瞭解離島醫療人力資源的需求，畢業後決定返鄉為在地醫療盡一份心力。平時除持續增進自我專業知識，積極參與專業相關課程，精進檢驗技術，提升自我能力外，疫情期間更配合政府防疫政策，幫忙支援快篩門診業務及進行PCR檢驗，盡忠職守，完成每一項業務。
薛瑞元認為，部立所屬醫院以有限的資源，肩負推動公衛政策與照護弱勢的責任著實不容易。歷經百年醫衛環境的演進與發展、不斷強化核心能力、精進醫療服務並堅守公醫使命，造就了部醫的優質醫療團隊，在現今各種嚴峻的醫療競爭與挑戰的環境下，能繼續擔任民眾可靠的健康守護者。在這次表揚活動中，除了公開感謝獲獎的同仁外，更感謝部醫許多優秀的專業醫事人員與社工人員默默付出並奉獻所長，希望社會各界也能夠給予這群專業人員肯定。