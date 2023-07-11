郭台銘怒了！郭辦澄清：絕無承諾列不分區立委　批黃健庭抹黑捏造

引用三國演義離間計回應近日紛擾　郭台銘：切莫大意失荊州

▲郭台銘表示，操作非綠陣營敵對，會讓漁翁得利。（圖／資料照片）
▲郭台銘表示，操作非綠陣營敵對，會讓漁翁得利。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

國民黨挺郭派醞釀「換侯」，引發爭議，國民黨秘書長黃健庭更直接爆料，過去曾與鴻海創辦人郭台銘談過列不分區立委的提案，遭到郭辦駁斥。郭台銘今（11）日在臉書引用《三國演義》離間計談到，唯有非綠陣營的整合與團結，才能下架民進黨，但近日有心人士的居中挑撥、抹黑、扭曲，這明顯是在操作非綠陣營的敵對，鷸蚌相爭，將使得漁人得利，他對此感到憂心與痛心，他並呼籲，不必要的攻訐與捏造到此為止。

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近日挺郭派、郭辦與國民黨中央攻防不斷，郭台銘以「不要挑撥而斷送美好的勝戰」為題，寫了臉書文，回應近日紛擾。

郭台銘說，昨天深夜，他想起《三國演義》馬超與韓遂的故事。曹操欲趁劉備取西川的機會，出兵江東，卻未料馬超、韓遂起兵從背後突擊。基於昔日之情，曹操於是請韓遂出陣對話，足足聊了一個時辰，儘管未聊任何軍情，但這讓馬超起了疑心。隨後，賈詡又獻計，要曹操親筆撰信給韓遂，並在文中機密處全部改抹。馬超聞訊而來，直接向韓遂索閱該信。

郭台銘指出，果然，一介勇夫馬超看了被塗改的信件之後，疑心大增，而後兩人心生間隙，彼此追殺，曹操隨後趁機攻入，大敗馬超。這是《三國演義》著名的離間計，為了達到自己的目的，不惜說謊、挑撥他人之間的矛盾，使其兩敗俱傷。

郭台銘強調，在國民黨提名總統參選人之後，他仍然十分關心中華民國與國民黨的未來，因為唯有非綠陣營的整合與團結，方能下架民進黨。然而，近日有心人士的居中挑撥、抹黑、扭曲，這明顯是在操作非綠陣營的敵對，鷸蚌相爭，將使得漁人得利，他對此感到憂心與痛心。

對於國民黨高層，郭台銘始終一路情義相挺、真心付出，並無任何怨言。此刻民意多數依歸，是盼望政黨輪替，美好的勝戰就在眼前，切莫大意失荊州。他並呼籲，不必要的攻訐與捏造到此為止，盼彼此能共同努力，希冀彼此團結一心，共同呼應民意，攜手對抗積腐已深的民進黨政府。

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