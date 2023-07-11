白飯免費「等於吃到飽」！醫師逆風挺北科大學生 她揭學生錯在這
北科大資材營籌備團隊日前到台北知名「大道創意熱炒店」用餐，結果將店內的白飯吃光，表示吃不飽店家還不補飯，於是上網刷負面評價，結果引發後續爭議。不少人認為他們吃得太誇張，店家老闆則表是「免費提供不等於吃到飽」，但沒想到過了兩天風向大轉變，除了Dcard不少大學生聲援北科大學生外，許多KOL也出面評論此事。精神科醫師沈政男就逆風力挺學生表示「花錢吃飯沒吃飽，竟然還要跟老闆道歉？白飯免費當然就等於白飯吃到飽！」
記者張嘉哲/綜合報導
沈政男說對於事件一連串發展感到非常荒謬，表示「學生花錢吃飯沒吃飽，竟然還要跟老闆道歉？買賣邏輯錯亂到一個難以想像的程度，本質上就是一種經濟秩序的干擾，難怪台灣品牌在國際上越來越沒有競爭力，不是沒有原因，因為連快炒店沒辦法讓客人扒白飯扒到飽，也要在那邊護航，你說做餐廳的人何須努力？靠網友撐腰就好了」。
店家竟然說「白飯免費提供不代表白飯吃到飽」沈政男批評「有人去挖出店家先前說過白飯可以吃到飽的回應，但不用挖也知道，白飯免費當然就等於白飯吃到飽，不然，難道要客人肚子枵枵離開嗎？當晚，當白飯不夠，老闆為什麼不去附近店家買？如果要讓人家改吃炒麵，那就要招待，把配料弄少一點，就是最簡單的炒麵就好，讓那群年輕人可以果腹，花不了多少錢啦！」
「事實上那些年輕人根本不想跟店家道歉，只因學校承受了網路壓力而轉嫁給學生，學生只好配合演出」沈政男說「這件事的本質是，網友這類灌爆人家臉書的舉動是干擾經濟秩序的行為，也就是用非經濟手段來處理經濟問題，實在不可取」。
而除了沈政男之外，財經網美胡采蘋也發文表示「其實我也覺得店家提供白飯自取，就應該負責足夠的飯量，因為當消費者進店用餐，相當於這是雙方的契約，店家如果覺得不平，可以先承受該次損失，之後再限盛2碗飯，或是以後白飯要收費，這點我覺得學生沒什麼問題」。
胡采蘋說，學生如果要道歉的話，應該是針對「Google評價刷負評的動作」，因為Google評價應該是以餐廳的綜合水準來衡量才公平，其中包含菜的口味、分量、冷氣強度等，如果因為白飯不夠就打1星，確實不太公平，對店家、對其他消費者都不公平。