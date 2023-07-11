中共恐擾台灣選舉　智庫：美國可能低調助台應對

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國安局長蔡明彥日前受訪提到，中共透過網路操作企圖影響台灣內部政策討論，下半年勢必出現更多假訊息操作。
美國之音（VOA）11日報導引述美國智庫亞洲協會亞洲社會政策研究所（ASPI）中國分析中心（Center for China Analysis）執行主任季北慈（Bates Gill）意見指出，以過去中共在台灣選舉期間的表現，可預期台灣2024年總統大選也會有一樣情況發生，中共干預可能變本加厲，因為如此更可符合他們的利益。
季北慈說，人們已經見到中共可以使用各種工具、手段干預台灣內部，不管是以軍事威脅或某些形式的經濟脅迫等方面。2024年總統大選對於中共來說是很重要的選舉，攸關中共的利害關係增加了，中共對於台灣發展的擔憂也增加。
「或許有可能以非政府組織或某種政府活動來協助台灣加強韌性、加強應對假資訊或類似活動的能力；不過我不認為那會是美國政府的公開作為」，季北慈說，中共干預台灣選舉的影響力活動通常是秘密性的，很難發現或指認，因此美國政府助台應對的做法不會非常高調。
季北慈判斷，或許美台雙方會有一些非正式討論以幫助台灣官員、政府和立法部門建立韌性，以更有效應對中共的資訊戰與脅迫，不過人們不會見到這方面的公開作為，至少不會是來自於美國政府的行政部門。
美國政府對於台灣各政黨總統參選人沒有特別的偏好。季北慈強調，美國政府不會從官方級別或公開表示偏好某一個參選人，外界最多只能預期誰「接近」美國偏好，縱使這樣都有些過度衍生。
他說，美國政府基本政策是「不支持台灣正式獨立」，這樣的訊息可能會是美國政府以官方身分公開宣示的動作，這也是對台灣總統參選人釋出訊號，「他們不應該倡議那種結果」。
美國外交關係協會（CFR）近期發表報告，內容顯示中國利用軍事威脅、外交壓力、經濟制裁及發動虛假資訊活動等脅迫工具來腐蝕台灣人民對美國支持的信心、削弱台灣民選政府，說服台灣人民「統一是不可避免的」，做出抗拒是危險的，最終是徒勞的。
報告內容強調，隨著實現和平統一的前景愈來愈渺茫，中國也會對台灣日益增加使用脅迫性工具，美國必須協助台灣提高防衛能力，加強台灣自身應對中國武力侵台的能力。（編輯：曹宇帆）1120711