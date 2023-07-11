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高中免試入學錄取率98.75%　1640人落榜、近3年新高

▲112學年高中免試入學今（11）日放榜，今年13萬1071人報名，錄取率98.75％，有1640人落榜、是近3年新高。（圖／記者陳明中攝，2023.5.20）
▲112學年高中免試入學今（11）日放榜，今年13萬1071人報名，錄取率98.75％，有1640人落榜、是近3年新高。（圖／記者陳明中攝，2023.5.20）

記者李琦瑋／台北報導

112學年高中免試入學今（11）日放榜，今年報名人數總計13萬1,071名，錄取12萬9,431名，錄取率為98.75%，較去年略降，另有1640人落榜，較去年增684人，是近3年新高。

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教育部表示，全國15個就學區辦理112學年度高級中等學校免試入學及特色招生考試分發入學，今天公告分發結果，學生可於上午11點起至各就學區免試入學委員會主委學校及招生學校網站查詢錄取結果，並於7月14日報到。

依教育部公布15個就學區免試入學錄取資訊，以基北區錄取率97.67%最低，772人未錄取，共有3萬3085人報名，錄取3萬2313人，平均錄取志願數為3.31個；而花蓮區、澎湖區、金門區錄取率為100%。

特色招生考試分發入學部分，112學年度有基北區、桃連區及嘉義區等3區辦理，已併同所在就學區免試入學分發完成，該管道6所學校總招生名額199名，總報名人數計350名（基北區261名、桃連區44名、嘉義區45名），合計錄取171名，總錄取率48.86%。

今年免試入學實際招生總名額共計16萬8217名，扣掉錄取12萬9431名，招生缺額為3萬8786個，學校後續可再進行招生。

教育部提醒錄取學生，務必依照錄取學校規定時間及方式報到；報到前可善用學校網站招生宣導專區查詢報到程序及應繳資料，並進一步了解學校課程安排、發展特色、未來進路及暑期活動等資訊。

至於1640名未獲錄取的學生，教育部表示，可再報名參加由各主管機關核准辦理的特色招生專業群科甄選入學續招，辦理學校名單、招生名額等訊息，已於7月7日起公告於「112學年度特色招生專業群科甄選入學委員會」網站；另外，也可參加各主管機關核准招生學校辦理的免試入學續招，辦理學校名單、招生名額等相關訊息，8月1日起公告於「教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」，可逕行上網查閱。

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