意在換侯！挺郭派常委明擬提案要求整合非綠、推一組最強人選
國民黨挺郭派中常委周孟蓉、沈智慧等人明（11）日要在中常會提案，建議黨中央執行黨內、泛藍、非綠聯盟等3階段整合作業，整合出一組最強候選人，據了解，雖然提案沒有明講「換侯」，以非綠聯盟的形式呈現，意思就是要在侯友宜、郭台銘、柯文哲之間整合出最強的人選，但以目前侯友宜的狀況不可能是選項，因此提案意義仍在換侯。
記者余祥／台北報導
挺郭派中常委昨日中午原本在屏東縣議長周典論的邀約下密會「換侯」，結果遭到媒體提前掌握資訊「見光死」，而後挺郭派常委仍進行意見交換，由於換侯字眼太敏感，也引發黨內爭議，因此提案方向避談換侯二字，改以非綠聯盟方式呈現。
最新提案內容指出，維護中華民國和平安定，回應全國民眾殷殷期盼國民黨下架民進黨，並整合非綠力量完成政黨輪替，請黨中央確切落實以公平、公正、公開方式，執行黨內、泛藍、非綠聯盟等3階段整合作業，整合出一組最強候選人，以昭公信。
據了解，這份提案目前有周孟蓉、鄭正鈐、傅崑萁、黃紹庭、林文瑞、吳怡玎等中常委都會參與連署。
黨內人士指出，雖然提案沒有提換侯二字，但目的很明顯，由於非綠聯盟中目前就是侯友宜民調最弱，整合最強人選言下之意侯友宜也不是選項。若明日連署過半，黨中央勢必會面對很大的壓力，應展開行動回應挺郭勢力。