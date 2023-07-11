國中會考生注意！高中免試入學16.8萬名額、11點放榜結果這裡查

意在換侯！挺郭派常委明擬提案要求整合非綠、推一組最強人選

▲挺郭派中常委明日要在中常會中提案，要求黨中央落實三階段整合。（圖／資料照片）
▲挺郭派中常委明日要在中常會中提案，要求黨中央落實三階段整合。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

國民黨挺郭派中常委周孟蓉、沈智慧等人明（11）日要在中常會提案，建議黨中央執行黨內、泛藍、非綠聯盟等3階段整合作業，整合出一組最強候選人，據了解，雖然提案沒有明講「換侯」，以非綠聯盟的形式呈現，意思就是要在侯友宜、郭台銘、柯文哲之間整合出最強的人選，但以目前侯友宜的狀況不可能是選項，因此提案意義仍在換侯。

我是廣告 請繼續往下閱讀
挺郭派中常委昨日中午原本在屏東縣議長周典論的邀約下密會「換侯」，結果遭到媒體提前掌握資訊「見光死」，而後挺郭派常委仍進行意見交換，由於換侯字眼太敏感，也引發黨內爭議，因此提案方向避談換侯二字，改以非綠聯盟方式呈現。

最新提案內容指出，維護中華民國和平安定，回應全國民眾殷殷期盼國民黨下架民進黨，並整合非綠力量完成政黨輪替，請黨中央確切落實以公平、公正、公開方式，執行黨內、泛藍、非綠聯盟等3階段整合作業，整合出一組最強候選人，以昭公信。

據了解，這份提案目前有周孟蓉、鄭正鈐、傅崑萁、黃紹庭、林文瑞、吳怡玎等中常委都會參與連署。

黨內人士指出，雖然提案沒有提換侯二字，但目的很明顯，由於非綠聯盟中目前就是侯友宜民調最弱，整合最強人選言下之意侯友宜也不是選項。若明日連署過半，黨中央勢必會面對很大的壓力，應展開行動回應挺郭勢力。

動起來！郭台銘北中南巡迴開講　再嘆廟堂之上朽木為官是台灣現狀

引用三國演義離間計回應近日紛擾　郭台銘：切莫大意失荊州

郭台銘未遵守承諾相挺？侯友宜：重情重義重承諾是我不變的本質

傳郭台銘有意併購民眾黨！柯文哲怕到不接電話　評郭「這點」很怪

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀