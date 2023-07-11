黃玉榮收恐怖情書「非你不嫁」 瘋狂粉絲約定：第5年見面
黃玉榮、陳謙文、林昀希、華千涵、盧彥澤今（11）日出席三立八點檔《天道》記者會，劇情拉回青春的高中校園，演員也憶起自己的高中時代，黃玉榮以前打籃球成為風雲人物，被瘋狂粉絲寫恐怖情書追求：「非你不嫁。」嚇得他不敢回母校。
記者羅凌筠/台北報導
黃玉榮高中不談戀愛，只喜歡打球跟騎車，球場英姿也吸引女生著迷，他說：「有粉絲寫情書給我，說想要認識我，我承認我滿外貌協會的，聊完就拒絕聯絡。」表示不會再見面之後，那個女生又寫了一封信：「畢業後第5年，我要在這裡見到你，要不然非你不嫁。」黃玉榮嚇到不敢回去。
林昀希笑說自己在這群學生演員中是年紀第二大，眼神是騙不了人，回不去年輕人的狀態，所以就乾脆表現早熟一面，她在劇中角色造型頂個「馬桶蓋頭」，還特別參考泰國電影《初戀那件小事》女主角的演出。
而華千涵出道等了10年終於有機會演到心機女，黑化裝出一副欠打的表情，在拿到劇本時她就想到韓劇《黑暗榮耀》中的林智妍，她笑說：「我一直覺得我是演壞人的料，所以這次角色是被壞人附身的女孩。」
盧彥澤的角色是財閥家族的百億金孫，也是校園中的開心果，個性是玩世不恭的富家子弟，盧彥澤說剛開始演高中生，就被觀眾留言說有點「糙老」，所以他天天敷面膜，有時間就多保養，「我都當爸了還在演學生。」
陳謙文在劇中最特別，因為為戲染了一頭金髮，前後漂了4次，頭皮超痛，而且還要不定期補染，他笑說高中時期離自己滿遠的，這次是工科學霸，平時靠外掛程式維生，戲裡他看上了林昀希，就想守護她，卻引起華千涵的忌妒怒火。