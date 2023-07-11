彰化溪湖「補教狼師」出獄還想重操舊業！受害學生出面控訴

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Y女指出，後來聽說這名數學老師因性騷擾遭起訴判刑，離開任教國中，不過最近聽到這名老師要開補習班，昔日不舒服感覺又湧上心頭，決定說出自己遭遇，也呼籲其他有類似經歷女學生和她聯絡。
Y女說，國中畢業後，這名數學老師還一直跟她聯絡，一直到升大學才斷絕來往；她在社群軟體貼文後，9名學姊或學妹寫電子郵件給她，說自己也被老師性侵或性騷，其中有2人遭性侵、7人遭性騷，她們都想提告。
Y女說，貼文公開後，這名老師雖想透過友人跟她聯絡，但她決定挺身而出前往分局報案，控告這名老師涉犯妨害性自主罪。
中央社記者今天也前往這名老師住處按電鈴，但無人回應。根據彰化地方法院公布的判決書，民國106年，這名數學老師在家中設補習班，見女學生駝背，假好心幫她矯正姿勢，冷不防把手伸進衣服，摸她乳頭、胸部長達1分鐘，校方認定老師涉嫌猥褻屬實，由教評會解聘，彰化地院則依妨害性自主罪，判處有期徒刑2年。（編輯：陳仁華）1120711
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110