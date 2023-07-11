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彰化溪湖「補教狼師」出獄還想重操舊業！受害學生出面控訴

▲1名國中數學老師曾性騷女學生被判刑，30多歲Y女在網路貼文指10多年前曾被這名數學老師性侵，心中陰影揮之不去，聽聞此師要開補習班，決定今天前往分局報案，也呼籲其他受害者站出來。（圖／中央社）
▲1名國中數學老師曾性騷女學生被判刑，30多歲Y女在網路貼文指10多年前曾被這名數學老師性侵，心中陰影揮之不去，聽聞此師要開補習班，決定今天前往分局報案，也呼籲其他受害者站出來。（圖／中央社）

中央社

（中央社記者吳哲豪彰化11日電）1名國中數學老師曾性騷女學生被判刑，30多歲Y女在網路貼文指10多年前曾被這名數學老師性侵，心中陰影揮之不去，聽聞此師要開補習班，決定今天前往分局報案，也呼籲其他受害者站出來。

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今年30多歲的Y女在社群軟體Dcard發文指出，10多年前在南彰化1間國中就讀時，數學老師在家中私設補習班，前往補習上課時，數學老師以按摩為名義加以性侵，後來也聽到同學被老師毛手毛腳，她雖然嘗試把遭遇說出口，但同學不相信她。

Y女指出，後來聽說這名數學老師因性騷擾遭起訴判刑，離開任教國中，不過最近聽到這名老師要開補習班，昔日不舒服感覺又湧上心頭，決定說出自己遭遇，也呼籲其他有類似經歷女學生和她聯絡。

Y女說，國中畢業後，這名數學老師還一直跟她聯絡，一直到升大學才斷絕來往；她在社群軟體貼文後，9名學姊或學妹寫電子郵件給她，說自己也被老師性侵或性騷，其中有2人遭性侵、7人遭性騷，她們都想提告。

Y女說，貼文公開後，這名老師雖想透過友人跟她聯絡，但她決定挺身而出前往分局報案，控告這名老師涉犯妨害性自主罪。

中央社記者今天也前往這名老師住處按電鈴，但無人回應。根據彰化地方法院公布的判決書，民國106年，這名數學老師在家中設補習班，見女學生駝背，假好心幫她矯正姿勢，冷不防把手伸進衣服，摸她乳頭、胸部長達1分鐘，校方認定老師涉嫌猥褻屬實，由教評會解聘，彰化地院則依妨害性自主罪，判處有期徒刑2年。（編輯：陳仁華）1120711

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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