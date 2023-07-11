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大稻埕煙火明施放3分鐘「牡丹圖樣」　北市府曝最新交管措施

▲2023大稻埕夏日節每周三都有煙火可以觀賞（圖／觀傳局提供）
▲2023大稻埕夏日節每周三都有煙火可以觀賞（圖／觀傳局提供）

記者邱新博／台北報導

「2023大稻埕夏日節」將於12日即將施放第二場180秒煙火，另外因周圍南京西路出現「天坑」，目前正進行修路工程，交通情況再受考驗。臺北市政府觀光傳播局今（11）日宣布，12日除了擴大車輛交管範圍，也將封閉「淡四號」水門人車禁行，並增派人力及現場廣播，引導遊客於「淡五號」「淡三號」水門散場，力求安全並降低對交通衝擊。

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大稻埕夏日節自7月1日至8月20日，每周三都會有低空煙火秀，皆於晚間8點30分於淡水河3至5號水門間水域施放；而首周也吸引5萬人進場造成周圍交通大打結、現場也水洩不通，引發當地民怨。

觀傳局指出，因應上週大稻埕夏日節湧入人潮，12日20時至21時30分交通管制，範圍擴大為環河北路（含）以東、民權西路（不含）以南、延平北路（不含）以西、忠孝西路（不含）以北，並將視人、車潮擴大管制至重慶北路；另外，因應南京西路路面修復工程仍持續進行中，將封閉「淡四號」水門，人、車禁止通行。

觀傳局也強調，除持續由臺北市警察局、交通警察大隊進行交通管制，活動會場也將增派人力、加強現場廣播系統，引導民眾於「淡五號」及「淡三號」水門進出，同時呼籲民眾多搭乘公車、捷運等大眾運輸工具抵達現場。也呼籲下班的通過性車流，請避開環河南北路、市民高架、市民大道、鄭州路、民生西路、忠孝橋與台北橋等路段，多使用重陽橋與中興橋，以避開人車潮。

觀傳局並補充，本週煙火主題為「鬧熱稻埕」，將以繽紛的色彩牡丹煙火，煙火施放點位於忠孝橋與台北橋中間河面、靠忠孝橋下沙洲的下游，最佳觀賞點為靠近4號水門的操場及草地。

觀船局建議，民眾可搭捷運至北門站，步行約5分鐘抵達淡三號後，前往淡三號至淡五號水門間的「煙火絕佳觀賞點」；也可自捷運大橋頭站出發，沿民生西路步行約10-15分鐘即可抵達5號水門，現場也將加派人力跟警力，以「跨年模式」協助人潮疏導。

▲大稻埕煙火周邊管制措施（圖／觀傳局提供）
▲大稻埕煙火周邊管制措施（圖／觀傳局提供）
▲大稻埕煙火周邊管制措施（圖／觀傳局提供）
▲大稻埕煙火周邊管制措施（圖／觀傳局提供）
▲大稻埕煙火交通資訊（圖／觀傳局提供）
▲大稻埕煙火交通資訊（圖／觀傳局提供）

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