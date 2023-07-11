夏季旅展必搶！每人每晚875元起住老爺酒店 800元住嘉義天成文旅
2023台北國際夏季旅展7月14日將於世貿一館登場，老爺酒店集團同步於14日中午12點線上開賣搶市。旗下飯店推出16款住宿及餐券商品應戰，最便宜為台中大毅老爺與台南老爺「雙城聯賣住宿券」每套6999元起，持券均可入住四人家庭客房，等於入住每晚僅3499元起，4人平均下來每人每晚僅875元起。另外，天成飯店集團旗下六館則推出聯合住宿券，含早餐每張售價也僅3200元，最優為平日入住嘉義天成文旅-繪日之丘擇，能選擇4人溫馨家庭房，等於最低每人每晚僅800元起。
記者葉盛耀/綜合報導
老爺酒店因應台北國際夏季旅展推出線上旅展，7月14日起開搶，深受年輕族群喜愛的台中大毅老爺與台南老爺聯手推出旅展獨家商品「雙城聯賣住宿券」，四人同行入住家庭客房，每晚只要3499元起，等於每人每晚僅875元。指定期間入住，台中大毅老爺再加碼300元ZEBRA餐廳抵用券，台南老爺則贈送回甘美式咖啡兩杯。
另外，台北老爺推出雙人入住含早餐只要4788元起，8月前再享房型升等優惠及1位未滿12歲兒童免費入住。新竹老爺則祭出雙人2,999元住宿券，12月底前使用兩張還可升等家庭客房。知本老爺則推出6200元「夏遊台東雙人住宿券」含早餐再加贈抵用金；礁溪老爺搭配得天露營體驗的「三天兩夜樂活假期」，含早餐及晚餐1萬6999元起；北投老爺「景緻客房沁夏住宿券」雙人住宿送點心組5999元起。
餐券部分，老爺此次推出5款，其中的台北老爺「Le Café咖啡廳雙人平日下午茶券」，民眾可一邊欣賞中山北路林蔭大道美景、一邊品嚐五星美食，每張1388元起，換算下來每位只要694元。
天成飯店集團也將於7月14日(五)至7月17日(一)參與夏季旅展，旗下六館包含台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅-蜂巢、台北天成文旅-華山町、嘉義天成文旅-繪日之丘及桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店，推出聯合住宿券含早餐每張售價3200元，平日期間於六館擇一住宿，能入住最高總價值1萬4410元房間，等於下殺2.2折。
其中，入住天成文旅-蜂巢加碼不分平假日均可使用。平日入住桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店則享當晚消夜與翌日早餐一泊二食。平日入住嘉義天成文旅-繪日之丘擇可住宿四人溫馨家庭房，等於最低每人每晚僅800元。