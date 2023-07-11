國軍戰鬥背心抗彈板難擋共軍子彈？立委呼籲檢討過時鑑測標準
新北市議員林秉宥與研究槍械的網紅「山姆小叔Gun&Fun」合作，公布實測國軍抗彈板的完整影片，指出國軍抗彈板恐抵擋不住共軍現役步槍子彈，而引發議論。雖然國防部今（11）日公布測試影片，國軍「Ⅲ級」戰鬥背心測試結果合格，符合世界主流規範，但是仍未能釐清質疑。民眾黨立委邱臣遠呼籲國軍是否要檢討過時的舊艦測標準。
記者呂炯昌/綜合報導
邱臣遠表示，國防部指稱抗彈板「完全合格」，但國防部官員也坦承「不能很武斷地說國軍抗彈板一定可以保護官兵」，他要求過去國軍裝備品質堪憂問題就被質疑過，在目前敵情威脅升高下，要鞏固國防安全必定要先保障國軍士兵的安全。
邱臣遠說，據了解，今天現場媒體看完後，仍對測試結果有所質疑，而軍方規劃下週邀請媒體前往宜蘭大福兵試場，實地見證國軍抗彈板測試情況，一解外界疑惑。在台灣民主社會下，國防部的溝通不能只靠專業用語、法令、一般人不懂的軍備產品知識，沒有得到民眾信任的國防是不穩固的。
邱臣遠表示，有許多現役軍人經常希望國軍能夠學習西方軍隊，能夠有自購裝備的空間，以提升自身使用裝備的彈性、保護性與方便性。這可以是討論、研究評估可行性的方向。
邱臣遠也指出， NIJ是美國司法學院，也就是執法部門標準，對於國軍是否應參考美軍ESAPI標準，以能有效在未來戰爭中抵禦越來越強的槍械攻擊，國防部可以說明清楚，尤其要解釋是否是過時的舊標準。