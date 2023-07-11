楊洋「每天都在撒狗糧」！熱戀小8歲王楚然 魏大勛當搖滾區證人
楊洋和小8歲王楚然合作陸劇《我的人間煙火》傳出緋聞，被拍到在馬爾地夫下榻同一間飯店，疑似戀愛進行式。戲裡2人詮釋分手10年復合的情侶，同劇演員魏大勛在直播宣傳時，不禁吃味喊：「我每天都在吃狗糧。」而魏大勛這次的演出，收起搞笑綜藝魂，把性格壓抑的霸道總裁角色詮釋到位，跟王楚然的「偽骨科CP」（沒有血緣關係的兄妹曖昧情）獲得觀眾喜愛。
記者羅凌筠/綜合報導
在《我的人間煙火》中首度跟魏大勛飾演兄妹的王楚然說：「我覺得我們兩個的角色其實是有點相似的，他們都長時間處在高壓環境下，不擅長表達自己，也不太勇敢，大勛哥在我心中搞笑濾鏡挺重的，一開始聽到他要演我哥，我有點意外，但他演得很讓人驚艷。」楊洋也附和地說：「我見到大勛時眼前一亮，他頭髮一梳、西裝一穿，跟他以前感覺完全不一樣，真的很有霸總（霸道總裁）的氛圍。」
魏大勛則表示，他跟楊洋對手戲不多，但劇中他們的關係就像是情敵，每次見面都是修羅場，不鬥一下都不好收場。提及劇中妹妹王楚然，他則笑說：「她看到我總是很不開心，只有一場她把我誤認成宋焰（楊洋角色名）的戲她笑得很開心，就為了那場戲，我使勁減肥，想把自己的背影練得跟楊洋有一些相似。」