白飯之亂最大輸家！熱炒店、學生、北科大誰最慘：沒搞清楚別道歉

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戰國策傳播集團總監吳庭宇率先拋出問題：「在資訊爆炸的當下，三個月後，誰會記得這次發生的地點是哪一家熱炒、是哪一個科系的學生？」他認為，民眾可能只會留下「北科大的學生和某一家熱炒店有糾紛」，從這個角度來看，這次白飯之亂最大輸家可能就是「校方」。他補充，危機處理有兩件事情最重要，第一點、用可接受的代價，解決當前的問題。第二點、保護品牌聲譽、品牌價值，避免該事件影響到未來。
被炎上，先釐清事實，道歉非首選！
在流量王道世代，「炎上」可能是兩面刃，就看如何化危機為轉機。具備多年公關經驗的吳庭宇認為，炎上未必代表負面，從公關的角度出發，炎上的本質就是引起大眾討論，而討論就是關注，關注就有流量。在當今社會，流量就是最寶貴的價值。他認為事件被炎上，如果本身沒有客觀的對錯，那麼道歉就不是首選策略。
以這次的白飯之亂來看，學生指稱被校方要求去道歉，此舉代表大事化小，甚至有認錯的意味，反倒讓輿論風向再起波瀾，身為當事者，也浪費了「高流量」被大眾認識了解的機會。吳庭宇建議，若有一天真的遇到炎上，先釐清事實，而不是急於撇清，把握炎上的關注度，清楚的陳述品牌立場與價值，當一個不求戰不畏戰，把危機化轉機的溝通者。