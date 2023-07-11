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職棒、三麗鷗明星進駐國道服務區　清水再奪6月營收之冠

▲湖口服務區2樓可愛明星用餐區，有Hello Kitty及蛋黃哥、布丁狗及美樂蒂等三麗鷗明星。（圖／高公局提供）
▲湖口服務區2樓可愛明星用餐區，有Hello Kitty及蛋黃哥、布丁狗及美樂蒂等三麗鷗明星。（圖／高公局提供）

記者許若茵／台北報導

暑假國內出現大量旅遊人潮，高速公路更是長途用路人的必經之路。今（11）日高公局分享，關廟服務區首創棒球故事館進駐，湖口服務區也有許多三麗鷗明星。根據統計，6月國道服務區營收前三名分別為清水、關西、西螺服務區。

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今高公局分享，暑假許多親子出遊，讓小朋友舒活玩樂的童趣服務區，包含泰安服務區北站的「安安的奇幻樂園」，以童話故事發想將公共藝術打造成小朋友開心親近的蹺蹺板、搖搖船及盪鞦韆等遊具，家長也可順道至火炎山觀景臺欣賞美景。

高公局提到，關廟服務區南站首創「棒球故事館」進駐高速公路，可欣賞國內職棒球隊歷史文化，近距離與支持的球員裝置拍照打卡，還可體驗投擲九宮格樂趣，而在西湖及西螺服務區也有小小孩專屬的遊戲區，為親子出遊應援。

廣受大小朋友喜歡的三麗鷗明星則在湖口服務區，高公局分享，有近3公尺高Hello Kitty及隨處驚喜的蛋黃哥、布丁狗及美樂蒂等，變身為最可愛服務區；清水服務區2樓用餐區有可愛魚兒悠游陪伴用餐，讓小朋友快樂地邊吃飯邊觀賞魚兒。

此外，高公局指出，國道服務區各站設有漂書站，也是兒童看書遊憩的小角落，像是蘇澳結合漂書站打造為海洋世界、不定期舉辦說故事活動，2樓的齊柏林國道攝影展更能讓小朋友由高空視角看見另一種「國道」之美。

除了童趣設施讓小朋友轉換坐車的心情外，國道服務區也設有駕駛人休息室，只要憑證件即可免費登記使用，緩舒駕駛疲勞、提高行車安全。

根據高公局統計，111年15個服務區整體營業額總收入達39.28億元，各服務區前5名營收排名依序為清水6.43億、關西4.43億、泰安4.05億、西湖3.05億、西螺2.91億，其中西湖往年均約排名第6，躋身第4名主因是西螺及東山服務區整修造成營業額下降。

不過今年6月國道服務區營收，前三名分別為清水、關西、西螺服務區，蔡欣宛接受《NOWnews今日新聞》採訪時進一步指出，6月清水服務區營收6125萬元、關西4322萬元、西螺4288萬元，西螺整修完畢後，已回到前三名。

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