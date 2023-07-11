《不可能的任務》破2023年開片首日票房紀錄！全台首週票房奪冠

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導演／編劇／製片克里斯多夫麥奎瑞說：「我想像的拍攝方式是沒有人嘗試過的，這是非常難以拍攝的外景地點，整座城市禁止汽機車進入，一切都必須使用船隻運送，然後再搬到拍片現場，我們希望威尼斯呈現和片中其它地方完全不同的感覺，我們又做出更具挑戰性的決定，完全在晚上拍一場戲份，總督宮是拍攝這場戲份的最佳地點，那是威尼斯著名的地標，我們使用數位投影機讓總督宮成為其中一個角色，希望讓建築物活過來，也安排了一場派對，並決定大量採用光和色彩元素呈現。」
每部《不可能的任務》都有精彩追逐戲，這次我們想來點不同的，威尼斯有一股詭譎可怕的氛圍，克里斯多夫麥奎瑞說：「威尼斯是全世界我最喜歡的其中一座城市，但是我們很早就注意到這座水都的街道和狹小巷弄就像是個迷宮，如果你是對這裡的路不熟的遊客，很容易就會迷路，於是我們就決定好好利用這一點，讓敵人將伊森韓特和他的小組引誘進入威尼斯這座迷宮。」同時也有好幾場打鬥戲份，每一名演員都接受不同的打鬥風格訓練，為了反映各自角色的特色和性格，我們希望這場戲份是獻給威尼斯的情書，而且是使用前所未見的方式拍攝。
《不可能的任務：致命清算第一章》故事敘述伊森韓特（湯姆克魯斯飾）和他的IMF（不可能任務情報局）小組展開他們至今最危險的任務，他們必須追查並奪取一項可能威脅全人類安危的全新致命武器，並且不讓它落入壞人手中。全世界未來的命運岌岌可危，來自伊森過去的黑暗勢力也步步逼近，一場橫跨全球的生死追逐就此展開。當他面對神祕可怕且力量強大的敵人，伊森就被迫面對他的任務比任何事情都還要更重要，就連他最在乎的人的性命也包括在內，他該如何抉擇。