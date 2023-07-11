▲ 宏佳騰歡慶25週年「A級玩家」精彩活動連發

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同時，為慶祝黃牌大羊STR銷售突破1,200台，制霸同級距排行榜冠軍的輝煌成就，宏佳騰將於8月5日舉行2023重機大會師-「A級玩家 強棒出騎」活動。本屆宏佳騰重機大會師將與以往車主活動不同的方式進行，為廣大車主帶來前所未有的騎乘體驗。活動將在桃園名人堂花園飯店揭開序幕，由球場紅土區出發結合城市與山野的騎行路線，引領車友們探索北台灣台3線迷人風景，自由穿梭都會、山徑、快速道路，同時展現STR車型所具備的白牌靈活性與黃牌路權優勢。此外，活動特別與職棒富邦悍將合作，將這股熱血精神延伸至棒球場，讓車友們身臨其境感受主場應援氣氛，共同打造一場難忘的車聚體驗。
「A級玩家 強棒出騎」活動為宏佳騰黃牌車友提供了一個與眾不同、相互交流的平台，進一步凝聚車友群體的力量。報名參與本次活動的車友們只需繳交$1,200元報名費 (同行者報名費$1,500元，請於報名表中選購雙人票$2,700元)，即可享有包括活動保險、午宴、棒球賽門票、棒球賽餐點、限量贈品、專屬球場入場通道及豐富的專屬活動安排，更有機會抽中精彩好禮。宏佳騰致力於為車主們創造難忘的體驗及豐富的騎行內容，並融合體育競賽元素，打造一場充滿熱血和激情的夏日盛會。名額有限，請即刻行動，共享極致騎乘體驗！ACCUPASS網站：https://www.accupass.com/go/aeonmotor0805
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