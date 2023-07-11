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宏佳騰歡慶25週年「A級玩家」精彩活動連發

▲ 宏佳騰歡慶25週年「A級玩家」精彩活動連發
▲ 宏佳騰歡慶25週年「A級玩家」精彩活動連發

2GameSome - 有車賞

宏佳騰型玩大挑戰北中南巡迴活動圓滿成功，吸引眾多騎乘愛好者參與，並獲得車友們一致好評。隨著這個成功活動的結束，宏佳騰再度為滿心期待的車友們準備一場絕對嗨翻中台灣的A級玩家-騎士園遊會，活動將於7月15日 在台中恒典摩托裕元重機駕訓班火熱登場。

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特別邀請知名車界Youtuber-炸彈客黃晧和昆娜 Queena現身互動，更有apexx、Frando、GHOST Factory、insta360、JDS、Jealou'S-極妒、KOSO TAIWAN、LIQUI MOLY Taiwan - 力魔機油、MAXXIS 瑪吉斯輪胎、Pirelli 倍耐力輪胎、RCB - Racing boy、RedBull、Ridea、Sentra先創國際、SIXIS、SOL Helmets、Speed Evo 極速進化、Taiwan United Oil台灣油力特股份有限公司、Triones Brake川歐力士煞車部品等知名品牌熱情贊助，除了提供精美禮品供消費者抽獎同樂，更積極參與現場展售活動炒熱氣氛。此外，Polaroid寶麗來、PX大通、SHOEI台灣總代理-大橋機車生活精品館也將提供精美抽獎禮物為活動助陣，現場還集結各式美食、街頭藝人表演、闖關體驗等活動，更有愛車選美比賽，要讓所有參與者都能收穫滿滿，共創難以忘懷的美好回憶，歡迎所有宏佳騰車友及喜歡二輪的消費者共襄盛舉，不限品牌車主皆可免費報名入園同樂。(廠商依英文字母A-Z順序排序)

報名連結：https://ai.aeonmotor.com.tw/pages/AiGardenparty

同時，為慶祝黃牌大羊STR銷售突破1,200台，制霸同級距排行榜冠軍的輝煌成就，宏佳騰將於8月5日舉行2023重機大會師-「A級玩家 強棒出騎」活動。本屆宏佳騰重機大會師將與以往車主活動不同的方式進行，為廣大車主帶來前所未有的騎乘體驗。活動將在桃園名人堂花園飯店揭開序幕，由球場紅土區出發結合城市與山野的騎行路線，引領車友們探索北台灣台3線迷人風景，自由穿梭都會、山徑、快速道路，同時展現STR車型所具備的白牌靈活性與黃牌路權優勢。此外，活動特別與職棒富邦悍將合作，將這股熱血精神延伸至棒球場，讓車友們身臨其境感受主場應援氣氛，共同打造一場難忘的車聚體驗。

「A級玩家 強棒出騎」活動為宏佳騰黃牌車友提供了一個與眾不同、相互交流的平台，進一步凝聚車友群體的力量。報名參與本次活動的車友們只需繳交$1,200元報名費 (同行者報名費$1,500元，請於報名表中選購雙人票$2,700元)，即可享有包括活動保險、午宴、棒球賽門票、棒球賽餐點、限量贈品、專屬球場入場通道及豐富的專屬活動安排，更有機會抽中精彩好禮。宏佳騰致力於為車主們創造難忘的體驗及豐富的騎行內容，並融合體育競賽元素，打造一場充滿熱血和激情的夏日盛會。名額有限，請即刻行動，共享極致騎乘體驗！ACCUPASS網站：https://www.accupass.com/go/aeonmotor0805

炎炎夏日最強的抗漲消暑優惠就在宏佳騰年中慶! 智慧電車購車優惠最後倒數（7/16止），凡購買 Ai-1 Ultra ABS、Ai-1 Sport、Ai-1 Sport＋、Ai-4 Ever等車款，即可以$12,000元折扣，搭配政府汰舊換新補助，最高享有$41,800元優惠。學生憑學生證更可參加「揪Ai玩樂」方案，購買Ai-1 Ultra Belt、Ai-1 More、Ai-3 More等指定車型，搭配政府補助，最低5.8折超低價就能坐擁全新電車，再加碼贈送品牌精品。

此外，宏佳騰機車也推出多款年中慶超值優惠方案，包括以全新流線美學造型顛覆傳統油車外型框架的New CO-IN、時尚美型深受小資族喜愛的Dory 125及專為商務而設計的Gather 125，不同車款優惠將滿足消費者多元的購車需求。即日起至8/31止，購車即享包括最高：1萬元現金購車優惠、信用卡/信貸分期0利率等優惠選擇方案。宏佳騰年中慶要讓消費者輕鬆擁有高品質的宏佳騰車款，即刻致電宏佳騰全台經銷商門市諮詢相關優惠詳情，也歡迎進一步預約親臨門市賞車體驗。

宏佳騰智慧電車 (優惠期限~ 7/16)

Ai 系列車款優惠方案

購買Ai-1 Ultra ABS、Ai-1 Sport、Ai-1 Sport＋、Ai-4 Ever等車款 :

  1. 即可享最高$12,000元折扣。
  2. 搭配政府汰舊換新補助，最高可省 $41,800元。
學生專屬「揪Ai玩樂」方案

憑學生證明文件購買Ai-1 Ultra Belt、Ai-1 More、Ai-3 More指定車款 :

  1. 搭配政府補助、宏佳騰加碼$6,000元購車金，最低入手價5.8折，Ai-3 More只要$50,180元。
  2. 加贈「多功能 Y型架、輕量化鋁合金腳踏墊，和極簡風飾桿」一組。

宏佳騰機車 (優惠期限~8/31)

New CO-IN 優惠方案

New CO-IN優惠三選一，方案自由選

  1. 現金購車 享10,000元購車金現折。
  2. 信用卡刷卡 享12/24期分期0利率(配合銀行：富邦、花旗、星展)。
  3. 信貸分期專案 享12/24/36期分期0利率。
New CO-IN 入門版

  1. 入手親民價$79,999元，搭配政府補助、現金購車優惠，最低入門價$70,699。
  2. 再享優惠二選一，方案自由選
    1. 現金購車 再享$3,000元購車金現折。
    2. 信用卡刷卡 享12/24期分期0利率(配合銀行：富邦、花旗、星展)。
Dory 125入門版 優惠方案

  1. 全新入門版售價$69,800，搭配政府補助、現金購車優惠，最低入門價$63,500。
  2. 購車再加贈質感奶茶色安全帽。
Gather 125「商挺你 優惠自由選」方案

優惠方案二選一

  1. 現金購車享$8,000元購車金 。
  2. 信貸分期專案12/24/36期分期0利率。
  3. 搭配政府購車最高補助$6,300元，最多現省$14,300元。

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