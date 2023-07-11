哈佛女孩轉戰中山、北松山 謝佩芬：感謝提名小組肯定、全力以赴
民進黨2024提名小組今（11）日下午召開會議，會中建議通過徵召國際部主任謝佩芬參選台北市第三選區（中山、北松山），而謝佩芬早在4年前投入大安區立委選舉，雖不敵國民黨對手林奕華，但創下民進黨該區最高得票與得票率紀錄，日後選擇在地方紮根也未投入議員選舉，未料黨中央與友軍苗博雅合作，讓謝佩芬坦言「心情複雜」，如今獲黨徵召對決國民黨立委王鴻薇，她受訪表示，感謝提名小組的肯定與推薦，自己必定會全力以赴。
記者陳威叡／台北報導
謝佩芬學經歷驚人被稱為「學霸」，擁有台大雙學士與哈佛雙碩士，曾擔任吐瓦魯駐聯合國的外交官，2017年被延攬擔任國安會幕僚，負責研析中國與軟實力外交，2019年電話那一頭接獲時任秘書長羅文嘉來電，徵詢其參選意願，而謝佩芬早在學生時期就對公共事務有高度興趣，長考3天後決定投入選戰。
當時謝佩芬被視為「空降」，讓黨內產生質疑的聲浪，最後雖以1萬8千多票惜敗，但獲得42.32%得票率、7萬5718票，創下民進黨該區最高得票與得票率紀錄，在藍大於綠的選區，繳出漂亮的成績單。
日後謝佩芬選擇持續在地方扎根，去年九合一選舉也未投入議員選舉，目標明確，就是劍指2024再戰大安區立委，未料民進黨日前宣布，該區立委選擇與社民黨議員苗博雅合作，消息一出也讓謝佩芬坦言「心情複雜」。
如今謝佩芬獲黨徵召允諾為黨承擔，揮別大安「北上」轉戰中山、北松山，對上現任立委王鴻薇，她接受《NOWnews新聞網》訪問表示，感謝提名小組的肯定與推薦，明日中執會若拍板通過後，自己必將全力以赴。
謝佩芬表示，尊重黨中央的整體佈局規劃，作為黨務主管全力配合。至於轉戰中山、北松山，她提及去年替陳時中輔選時在台北各行政區主持，相信選民對她並不陌生，且中山、北松山鄰近大安區，同為一個生活區，明日中執會提名通過後，會努力爭取選民的認同與支持。