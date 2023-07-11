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李炳憲被《愛的迫降》雞婆女王賞巴掌！打到昏厥失神「我忍下來」

▲李炳憲（左）在《水泥烏托邦：末日浩劫》中，被《愛的迫降》的綠葉演員金善映賞巴掌。（圖／車庫娛樂、Naver電影）
▲李炳憲（左）在《水泥烏托邦：末日浩劫》中，被《愛的迫降》的綠葉演員金善映賞巴掌。（圖／車庫娛樂、Naver電影）

記者陳雅蘭/綜合報導

南韓電影《水泥烏托邦：末日浩劫》由李炳憲、朴敘俊、朴寶英等大咖共演，李炳憲受訪時透露，有一幕被《愛的迫降》飾演雞婆女王的金善映賞巴掌的橋段，那場戲是李炳憲拍戲以來「被打過最震撼的」一場，結果他被打完昏厥失神數秒後，導演卻告知「這次是不用打巴掌的角度耶」，讓李炳憲愣住，他表示觀眾仔細觀賞的話，會發現他的瞳孔在震動。

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《水泥烏托邦：末日浩劫》故事敘述因為大地震而一夜化為廢墟的首爾，所有建築一切崩塌，就只有一處「皇宮公寓」仍屹立不搖，聽到傳聞的外部倖存者紛紛湧入皇宮公寓。為了生存而成為一體的他們，以新住民代表英卓（李炳憲 飾）為中心，為了公寓住戶訂定新規則，徹底阻止外部人士進出。「皇宮公寓」和外面如地獄般的世界不同，對住戶而言沒有比公寓更安全平和的烏托邦。然而在無盡的生存危機中，他們之間也出現出乎意料的糾葛。

▲▼李炳憲（上圖中）飾演新住民代表「英卓」，慘被飾演公寓婦女會長的金善映（下）打臉。（圖／Naver電影）
▲▼李炳憲（上圖中）飾演新住民代表英卓，他慘被飾演公寓婦女會長的金善映（下）打臉。（圖／Naver電影）
▲金善映。（圖／Naver電影）
 
李炳憲出道30多年被女演員大呼巴掌！昏厥1秒失神「比飛踢更震撼」

李炳憲在《水泥烏托邦：末日浩劫》中飾演新住民代表「英卓」，是個為了住民的安全不顧危險的人物。李炳憲之前曾主演《白頭山：半島浩劫》、《緊急迫降》等災難作品，對於《水泥烏托邦：末日浩劫》和其他災難電影的不同處，李炳憲認為《水泥烏托邦》除了有災難情節外，還展現人與人之間身處災難時的關係和變化，他表示：「一般的災難電影在災難發生到結束的過程，都以『災難』為主軸，但《水泥烏托邦：末日浩劫》還刻劃了災難發生後，人物們該如何撐過去，在互相溝通的過程中努力克服險境的模樣，而且還有微妙的情緒和笑哏，是部帶有人性、黑色幽默元素、風格強烈的作品！」

以《請回答1988》、《愛的迫降》等話題作為台灣觀眾熟知的金善映，在《水泥烏托邦：末日浩劫》中飾演公寓的婦女會長。李炳憲透露有一場被金善映賞巴掌的戲，這場戲也是他演員生涯30多年來，所挨的巴掌中印象最深刻的，而且還比以前挨過的飛踢更震撼，李炳憲說：「有種不知道這裡是哪裡的感覺，也體驗到原來昏厥1秒左右的情況是這樣啊！但幸好當時我的表情沒有變化，很堅強的忍了下來，可能也是因為失神了，後來我心想這場戲導演應該會喊『OK』吧，沒想到導演卻說：『喔，這次是不用打巴掌的角度耶！』雖然是不用挨打的場面，但觀眾仔細看的話，應該會發現我的瞳孔在震動！」

▲朴敘俊跟朴寶英（左）片中飾演一對夫妻。（圖／Naver電影）
▲朴敘俊跟朴寶英（左）在片中飾演一對夫妻。（圖／Naver電影）
朴寶英揪朴敘俊拍婚紗照　見同居住所「感到很安心」

朴敘俊跟朴寶英在《水泥烏托邦：末日浩劫》中飾演一對夫妻，對於首度合作的感想，朴寶英表示：「拍攝第一天，我和朴敘俊為了要拍攝電影中出現的道具照片而碰面，跟他問好後就穿著婚紗開始拍攝，因為要表現出感情很好的模樣，所以我一直很苦惱手要放哪裡，很怕讓朴敘俊感到不舒服，幸好拍攝結束後我們很快就變親近了，對彼此感到很自在。」

朴寶英還說，電影中她和朴敘俊所住的房子，有著開拍第一天所拍攝的婚紗照，讓她感到「皇宮公寓」彷彿真的住著一對可愛的新婚夫妻，讓她感到很安心。

▲《水泥烏托邦：末日浩劫》中的公寓是額外打造的真實場景。（圖／Naver電影）
▲《水泥烏托邦：末日浩劫》中的公寓是額外打造的真實場景。（圖／Naver電影）
《水泥烏托邦：末日浩劫》為求寫實　建造真的3層樓公寓！

《水泥烏托邦：末日浩劫》為了打造寫實的災難場景，製作團隊花了3到5個月的時間搭建布景，實際建造一棟3層樓的公寓作為故事舞台。即使準備過程不容易，但嚴泰和導演仍不放棄，他表示：「從著手打造『皇宮公寓』這個空間時，就覺得它和演員一樣扮演重要的角色。為了具體呈現腦中所想的公寓，我們覺得很難在既有的公寓進行拍攝，所以從一開始就認為打造一棟公寓會比較好。」

因為「皇宮公寓」太過寫實，李炳憲就表示：「真實到會令人以為是原本就有的公寓，就像常看到的公寓停車場和建築物，起初還以為是破壞了實際存在的公寓後用來拍攝的，覺得製作團隊對於寫實度十分用心！」朴寶英也說：「因為覺得很不可思議，我還爬樓梯上去參觀，還開了門。就連貼在大廳的紙條內容也寫得很仔細，在看時覺得很有趣。」《水泥烏托邦：末日浩劫》8月11日在台上映。

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