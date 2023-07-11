李炳憲被《愛的迫降》雞婆女王賞巴掌！打到昏厥失神「我忍下來」

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李炳憲出道30多年被女演員大呼巴掌！昏厥1秒失神「比飛踢更震撼」
李炳憲在《水泥烏托邦：末日浩劫》中飾演新住民代表「英卓」，是個為了住民的安全不顧危險的人物。李炳憲之前曾主演《白頭山：半島浩劫》、《緊急迫降》等災難作品，對於《水泥烏托邦：末日浩劫》和其他災難電影的不同處，李炳憲認為《水泥烏托邦》除了有災難情節外，還展現人與人之間身處災難時的關係和變化，他表示：「一般的災難電影在災難發生到結束的過程，都以『災難』為主軸，但《水泥烏托邦：末日浩劫》還刻劃了災難發生後，人物們該如何撐過去，在互相溝通的過程中努力克服險境的模樣，而且還有微妙的情緒和笑哏，是部帶有人性、黑色幽默元素、風格強烈的作品！」
以《請回答1988》、《愛的迫降》等話題作為台灣觀眾熟知的金善映，在《水泥烏托邦：末日浩劫》中飾演公寓的婦女會長。李炳憲透露有一場被金善映賞巴掌的戲，這場戲也是他演員生涯30多年來，所挨的巴掌中印象最深刻的，而且還比以前挨過的飛踢更震撼，李炳憲說：「有種不知道這裡是哪裡的感覺，也體驗到原來昏厥1秒左右的情況是這樣啊！但幸好當時我的表情沒有變化，很堅強的忍了下來，可能也是因為失神了，後來我心想這場戲導演應該會喊『OK』吧，沒想到導演卻說：『喔，這次是不用打巴掌的角度耶！』雖然是不用挨打的場面，但觀眾仔細看的話，應該會發現我的瞳孔在震動！」
朴寶英揪朴敘俊拍婚紗照 見同居住所「感到很安心」
朴敘俊跟朴寶英在《水泥烏托邦：末日浩劫》中飾演一對夫妻，對於首度合作的感想，朴寶英表示：「拍攝第一天，我和朴敘俊為了要拍攝電影中出現的道具照片而碰面，跟他問好後就穿著婚紗開始拍攝，因為要表現出感情很好的模樣，所以我一直很苦惱手要放哪裡，很怕讓朴敘俊感到不舒服，幸好拍攝結束後我們很快就變親近了，對彼此感到很自在。」
朴寶英還說，電影中她和朴敘俊所住的房子，有著開拍第一天所拍攝的婚紗照，讓她感到「皇宮公寓」彷彿真的住著一對可愛的新婚夫妻，讓她感到很安心。
《水泥烏托邦：末日浩劫》為求寫實 建造真的3層樓公寓！
《水泥烏托邦：末日浩劫》為了打造寫實的災難場景，製作團隊花了3到5個月的時間搭建布景，實際建造一棟3層樓的公寓作為故事舞台。即使準備過程不容易，但嚴泰和導演仍不放棄，他表示：「從著手打造『皇宮公寓』這個空間時，就覺得它和演員一樣扮演重要的角色。為了具體呈現腦中所想的公寓，我們覺得很難在既有的公寓進行拍攝，所以從一開始就認為打造一棟公寓會比較好。」
因為「皇宮公寓」太過寫實，李炳憲就表示：「真實到會令人以為是原本就有的公寓，就像常看到的公寓停車場和建築物，起初還以為是破壞了實際存在的公寓後用來拍攝的，覺得製作團隊對於寫實度十分用心！」朴寶英也說：「因為覺得很不可思議，我還爬樓梯上去參觀，還開了門。就連貼在大廳的紙條內容也寫得很仔細，在看時覺得很有趣。」《水泥烏托邦：末日浩劫》8月11日在台上映。