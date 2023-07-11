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民進黨區域立委提名名單到齊！避爭議人選打安全牌　黨內憂無亮點

▲謝佩芬將出戰中山松山，挑戰國民黨立委王鴻薇。（圖／記者陳明安攝）
▲謝佩芬將出戰中山松山，挑戰國民黨立委王鴻薇。（圖／記者陳明安攝）

記者陳佩君／台北報導

趕在民進黨16日召開全國黨代表大會前，艱困區域立委補齊最後7塊拼圖，大選提名策略小組今（11）日拍板，由國際事務部主任謝佩芬出戰中山松山，挑戰國民黨立委王鴻薇，新北市第九選區，由四連霸里長莊銘淵，挑戰八連霸國民黨立委林德福；不過，相較於前幾次提名名單，這次提名趨於保守、沒亮點，讓一名綠營人士感嘆說「只是交作業而已」。

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民進黨選區立委提名一波三折，先是徵召人選相繼捲入「#MeToo」爭議退場，初選出線的人選，如宜蘭立委陳歐珀、基隆市議員張秉鈞也因前後捲入詐騙案、詐領助理費等問題退選。

民進黨於16日召開全代會，當天將為總統及立委大造勢，為貫徹賴清德「全代會前完成艱困選區提名」意志，提名小組下午達成共識，完成最後選區提名，通過「五選區建議名單、金門及桃園兩選區保留合作空間」，人選仍待明天中執會通過。

在台北市3選區（中山、北松山）人選考量上，黨內人士表示，曾被點名參選的議員林亮君、陳怡君，希望她們繼續在議會中替民眾服務、基層需要她們，亦肯定謝佩芬是年輕專業參選人、也是民進黨優秀黨工。

黨內人士認為，將投入台中市3選區（后里區、神岡區、大雅區、潭子區）的謝子涵為年輕新世代、熱血、新戰力，特別是她剛出生時，楊瓊瓔就在當立委，這也是特色；台中市第八選區（ 豐原區、石岡區、新社區、東勢區、和平區）的謝志忠為地方議員，將繼續在地生根、投入選區選舉。

新竹縣第二選區部分，上述人士指出，曾勝凱是陽明交大跨領域設計科學研究中心副主任，有高科技、高學歷背景，如同新竹市立委參選人提名林志潔，相信會有共伴效應，期盼能為此帶動竹竹苗選情。

該人士提到，莊銘淵為在地立委，將上演「四連霸里長挑戰六連霸立委」，提名小組成員也在會中拜託新北立委羅致政、吳秉叡幫忙這位熱血里長。

不過，攤開提名名單，人選上可說是無亮點、保守提名，原先呼聲大的鄭家純（雞排妹）也因黨內有雜音，未被納入名單內，取而代之的是年輕黨工。綠營人士看完這份名單後也感嘆，提名小組真的只是交作業而已。

一名提名小組成員認為，謝佩芬原先有意參選大安文山區立委，後來民進黨選擇與無黨籍議員苗博雅合作，謝佩芬無緣參選該區，後又傳出台北市3選區（中山、北松山）要與無黨籍議員林亮君合作，相信一旦推林出戰，會再度引發基層反彈，謝佩芬形象好、又有知名度，提名小組這次提名她，會對選情有所加分。

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