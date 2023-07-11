繼光香香雞推快閃美式炸雞餐廳 　　6款炸雞漢堡台中限定

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總部位於台中的繼光香香雞，今年歡慶創立50周年。目前在中國大陸、台灣、加拿大、香港及馬來西亞等地擁有500多家門市，年營業額超過15億元。集團規劃明年在美國拓點，這次推出快閃美式炸雞漢堡旗艦店，是為進軍美國市場暖身。
快閃店推出６款炸雞漢堡，包括花生米血炸雞堡、麻婆豆腐炸雞排、青花椒香炸雞堡、和風柚香炸雞堡、美式勁辣炸雞堡及蜂蜜塔塔炸雞堡。其中，花生米血炸雞堡更是與台中超人氣美式餐廳「7分so」獨家聯名，是選用整塊無骨香香炸雞，搭配台灣經典傳統小吃花生米血糕，層次感豐富，一口咬下米血糕軟嫩，花生醬香濃郁。
另麻婆豆腐炸雞堡，是使用酥脆卡啦炸雞，無骨厚實又多汁，淋上特製麻婆豆腐，滿滿豆腐丁與麻婆肉醬，花椒香麻讓味覺展現多重層次滋味，是中西合併風味。除了創意漢堡系列外，全新的泡醬系列漢堡有和風柚香炸雞堡， 將特製卡啦炸雞，浸泡至和風柚香醬中，表皮包裏著醬汁，每口都能吃到柚香醬酸甜滋味。青花椒香炸雞堡則是將現炸酥脆的卡啦炸雞，浸泡至特調青花椒醬中，使其表皮包裏醬汁，花椒獨特香麻再加上甜甜美乃滋中和辣味，口味特別。
此外，配合快閃店登場，繼光香香雞在中山旗艦店推出「醬料免費無限爽沾」，要帶粉絲免費用炸物體驗百變沾醬的趣味。其中三款特色沾醬有「是拉差醬」、「糖醋醬」和「蜂蜜芥末醬」，全面無限免費供應，不管搭配漢堡、各式炸物怎麼沾都好玩!