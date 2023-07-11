培力農業永續生力軍！台灣港務公司契作稻田邀學童割稻趣
台灣港務公司於今(11)日，邀請台中市梧南國小師生，到該公司位於苗栗縣石虎田流域契作稻田，進行體驗割稻樂趣，以培力農業永續生力軍。
記者黃守作／高雄報導
台灣港務公司總經理陳劭良表示，台灣港務公司為響應聯合國永續發展SDGs15目標的保育和永續利用陸域生態系統概念，在苗栗縣石虎田流域契作稻田，於今(112)年3月9日所種下的秧苗，經過100多天自然成長，已茁壯成飽滿的金黃稻穗，此次乃邀請台中市梧南國小師生，與港務公司同仁一齊收割，除了希望讓學童瞭解農夫耕種辛勞及石虎保育之重要性外，亦期望透過體驗活動，將環境友善的種子，向下扎根於學童心中。
此次苗栗縣石虎田流域契作稻田體驗割稻樂趣活動，是由台灣港務公司副總經理盧展猷與台中港務分公司總經理陳榮聰率領同仁到場，並與台中市梧南國小師生體驗割稻樂趣。
大夥頂著豔陽天，專注聆聽專業農夫講解稻穗收割技巧，學童們第一次捲褲挽袖下田當農夫，雀躍的心情，顯現在每張小臉上，即便彎腰割稻動作不俐落，仍繼續努力的收割一把把黃澄澄的成熟稻穗，割稻體驗進入尾聲後，港務公司協請農家為學童們準備一頓豐盛的農家特色收割飯，感謝老天爺賜予的豐收，並體會盤中飧粒粒皆辛苦，人人均應時刻珍惜平常吃的米飯。
盧展猷指出，由港務公司同仁種下秧苗，再邀請孩子們一起分享收割的成就與喜悅，象徵環境友善及生態保育的永續傳承，而所契作的石虎米包裝，也會放上台灣港務公司企業商標，作為參訪伴手禮或餽贈客戶禮品，期許大家重視農業與生態共存議題，共同為台灣環境永續，盡一份心力。