「太監說」惹爭議！柯文哲震怒罵林珍羽：替我道歉墊高自己？
民眾黨總統參選人柯文哲日前自爆原本有意在台北流行音樂中心舉辦演唱會，欲借場地卻遭拒，感嘆世態炎涼，想不到市長卸任不到3個月，人家就不讓他在那裡辦了，還提到通常這種事由「太監」就解決掉，不會到皇上那裡。對此，民眾黨台北市議員林珍羽昨在臉書向北市優秀的8萬大軍道歉，指柯比喻用詞不當，但傳出柯得知後震怒，今（11日）上午開會自爆昨天罵了林珍羽一頓，還質疑林珍羽代替他道歉是在「墊高自己」？
Newtalk新聞
柯文哲自爆沒借到北流場地開演唱會，暗指現任台北市長蔣萬安阻撓，還直言：「通常這種事件，太監就解決掉，不會到皇上那裡」，一席「太監說」再度引發失言爭議，音樂人馬世芳也在臉書忍不住發文痛批柯用「太監」羞辱北流董事長黃韻玲，更諷：「各位音樂人睜大眼睛看好：這個人可能會變成我們的總統。」林珍羽昨天在臉書發文幫柯道歉，她說對於柯文哲是否失言，人走茶涼要學會默契的散場，對於「阿北」自身比喻用詞不當。而作為民意代表，她致上歉意。
林珍羽代替柯文哲在臉書發文道歉的言論，想不到引發柯的不滿。據民眾黨內人士透露，柯文哲今天早上開會時，自爆昨天聯絡林珍羽後，罵了她一頓，還直言柯辦發言人陳智菡昨天受訪時也沒直接道歉，為什麼林珍羽擅自替他道歉？更質疑林替他道歉的行徑是在「墊高自己」？
另據黨內發言人表示，發言體系內有定調要幫柯文哲主席緩頰，並說明清楚當時申請北流場地的狀況，且柯本來講話就比較快人快語，比喻用詞可以再作調整，以避免未來再度造成誤解、不愉快，但並未決議要幫柯道歉。
對此，林珍羽回應，自己並不在會議上，並未聽說，不曉得外界怎麼傳，「但對我來說，較像特定人士想要放話造成內部分歧。」她強調，團隊作戰，本來就應該多加溝通，若有人刻意放話，並非樂見的事，呼籲「勿放話製造分歧」，目標一致盡力而為。
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