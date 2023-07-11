瑛太弟永山絢斗簽字發誓沒吸毒「承諾假的」！直接被捕300萬交保
日本知名男星永山瑛太的弟弟永山絢斗，6月16日因持有大麻被逮捕，永山絢斗起初否認，警方就在他家找到乾燥大麻及吸食器，永山絢斗7月7日以300萬日元（約台幣68萬元）交保，他並在媒體前鞠躬10秒致歉。《週刊新潮》今（11）日指出，永山絢斗在拍攝電影《東京復仇者2 血腥萬聖節篇》前，曾簽下「沒有吸毒」承諾書，結果全是謊言，徹底惹怒片商。
記者陳雅蘭/綜合報導
根據《週刊新潮》報導，永山絢斗曾向《東京復仇者2 血腥萬聖節篇》的製作方承諾沒吸毒，電影開拍前更簽下切結書以示證明；結果永山絢斗被逮捕後，卻跟警方坦承「早吸了一段時間」，說謊行為氣壞片商，片商為此苦惱電影是否要如期上映，「我們知道若照原定計劃上映，一定會受到批評」。
永山絢斗染毒屬實後，NHK大河劇《致光之君》宣布決定將他換掉，其餘永山絢斗參演的影視內容，也遭電視台重新剪輯；只有主演的電影《東京復仇者2 血腥萬聖節篇》為了不辜負影迷期待如期上映，而電影上映的首3日，票房就破6億日圓（約台幣1.3億元），驗證觀眾不受永山絢斗的吸毒影響；此舉就遭到業界質疑，紛紛表示這會造成青少年觀眾誤會「吸毒是輕罪」的不良示範。
不少資深媒體人表示，日本片商可仿效好萊塢，在電影開拍前針對每一位演員篩檢驗毒，因為只是口頭承諾加上簽切結書，已沒有實質的保障；但日本多數片商認為，他們要跟演員保持信任關係，「不需要做到這樣的程度」；只是從永山絢斗的事件來看，為了降低、預防損失，片商或許可以改變「信任的方式」，才不會惹出更多麻煩。
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