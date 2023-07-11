「青力計畫」助青年還學貸　林志玲分享人生經驗

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陳柏廷致詞表示，當今「愛台灣」是顯學，老一輩卻常批評年輕人草莓族、躺平族，似乎「愛台灣」但「不愛台灣的年輕人」，十分矛盾。慈善事業常見幫助老幼，但當今環境下，這群被要求擔起社會大梁的年輕族群，也非常需要幫助。
近年來鮮少公開露面的林志玲透過視訊分享，「心態決定一切」，也將決定自己的未來，接收到改變的機會，也要付出回饋，造成善與愛的無限循環。
李明亮說，他20多年前打造世界知名的台灣健保，當他聽到年輕人常說很少用到健保卡，就埋怨當年設計健保制度的人「不公平」，他希望年輕人有「換位思考」的觀念。
李明亮勉勵青年，變成大人要有社會責任，讓承擔壓力、不怕困難的特質，成為DNA的一部分，現在為他人付出，未來他人為你付出，健保就是這樣的實例。
行動不便的李明亮坐輪椅參與座談，有年輕人問他，人到老年如何找到自己的價值和快樂，李明亮打趣回答「年輕人現在擔心這個太早了」，引起全場笑聲。他說，他的快樂就是「學」，活到老學到老，80歲開始學高等物理，到90歲就要學高等數學；他現在88歲了，即使今天學、隔天就忘也沒關係，照樣很快樂。
跆拳道前國手陳怡安回憶，她少年得志，拿下奧運金牌，但在27歲時雪梨奧運選拔賽落馬，頓時覺得人生黑白。面對挫折是一個漸漸承認的過程，最終接受自已，才能真正開始下一步，跨出去，才能慢慢往前移動。
天河基金會指出，自2019年起開辦「青力親為．千萬祝福」計畫，至今已累積幫助超過1196名學貸青年，今年邁入第5屆，獎勵金從1萬元調高到每人1.6萬元。年齡30歲以下具備學貸身份的大專院校在學或畢業生申請者，於10月31日前至天河基金會合作的20家非營利組織參與並完成志工服務及計畫申請，通過審核後，可獲得獎勵金。（編輯：楊凱翔）1120711