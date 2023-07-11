陸漁船越界捕魚！馬祖海巡隊3艇出動前後包夾 東引海域強靠登檢
海巡署第十一巡防區指揮部昨（10）日17時許，於雷情系統發現一艘不明目標航入「國之北疆」東引海域，研判應係大陸船舶，立即通報馬祖海巡隊前往辨識及查處，並於東引北固礁東北方0.3浬處查獲大陸籍「閩連漁xxxxx」漁船違規越界進入我國禁止限制水域從事漁撈作業，即以3艘巡防艇包夾，運用優勢警力強靠登檢，扣留該船帶返南竿福澳港偵辦。
記者林莞茜／綜合報導
艦隊分署馬祖海巡隊接獲第十一巡防區指揮部通報後，立即派遣線上巡防艇PP-3586艇、CP-1032艇及CP-1029艇搭載偵防分署特勤人員前往查處，後於東引北固礁附近海域發現「閩連漁xxxxx」漁船違規使用延繩釣網具捕魚，「閩船」見執法船立即棄網具逃逸，巡防艇向「閩」船廣播停船受檢未果後，PP-3586艇、CP-1032艇及CP-1029艇等3艇包夾，並由馬祖海巡隊2名執法人員偕4名特勤人員，以優勢警力強力登檢「閩」船，初步檢視船上4名大陸船員。清查艙間有漁獲雜魚60公斤，未見豬肉、牛肉及其產製品或廚餘殘羹。
巡防艇後續押解「閩」船至北固礁東北方0.2浬處回收該船延繩釣網具，避免網具殘留影響海洋生態，另於東引三山據點西南方5.5處實施漁獲海拋後，歷經4小時航程押解「閩」船返回南竿福澳港依「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」偵辦，4名大陸船員訊後移交金馬澎分署第十岸巡隊留置。
海巡署第十一巡防區表示：海巡署秉持維護國境安全、保障國人健康之决心，強化各項查緝作為，絕不容許不肖人士，伺機從事不法行動，民眾若有發現不法請撥打「118」海巡服務專線通報，海巡署將立即派員處置。