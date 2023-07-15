Tyson Yoshi專訪／香港潮流天王太狂！台灣百貨專櫃設計出自他

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專輯《2nd PRE EVOLUTION》總共有10首歌曲，Tyson Yoshi提到最喜歡的歌曲是〈if i die tonight〉，這首歌的由來是他收到醫生傳訊息給他，告訴他有一個癌症末期的小妹妹是他的粉絲，小妹妹的最後一個願望是見到他本人，Tyson Yoshi立刻答應前往，也以此為靈感寫下這首歌曲，「這首歌曲是2年前寫的demo，我當時點進去聽的時候就哭了，還哭了一整天。」
Tyson Yoshi表示，後來在香港演唱會上唱這這首歌的時候，也是唱著唱著就哭了，「當時我表演的地方，跟那個小妹妹的醫院很近，我在唱的時候她已經離開了，當下我有一種感覺，覺得她有來看，就在我身邊。所以現在每一次唱這首歌我都會想起她。」
外表看起來硬朗的Tyson Yoshi，在描述這段故事時眼眶泛淚，讓人意外眼前的硬漢竟有顆柔軟的心。
有趣的是，Tyson Yoshi的歌曲，幾乎沒有超過3分鐘的，他解釋：「因為寫很長，很累，2分鐘雖然短歸短，但很有記憶點，歌長不重要，反而短可以不斷重複循環。」
大學就讀英國布萊頓大學的Tyson Yoshi，分享如果不是走上歌手這條路，可能會做設計類型的工作，接著自爆：「Make up forever京站、新光三越的櫃位設計圖都是我畫的。」令人驚喜。
先前曾發生Tyson Yoshi香港的豪宅內部曝光，講起這件事，他語氣非常無奈，提到2021年時人剛好在台灣，香港的家在裝修，媽媽找的設計師很怪，那名設計師一聽到這個家的主人是音樂人，就不斷向他媽媽打聽細節，結果竟然演變成公開到電視台去，「我其實有預感會被扒出來，但沒想到這麼快。」他也坦言，雖然目前還住在那裡，但快要搬家了。