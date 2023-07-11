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大家幫幫忙！「工藤新一圖形驗證」一堆怪盜基德　誰才是本尊啊？

▲《名偵探柯南》工藤新一跟怪盜基德太相似，粉絲傻傻分不清楚。（圖／名探偵コナン官方臉書、Twitter）
▲《名偵探柯南》工藤新一跟怪盜基德太相似，粉絲傻傻分不清楚。（圖／名探偵コナン官方臉書、Twitter）

記者陳雅蘭/綜合報導

日本知名動漫《名偵探柯南》陪伴觀眾將近30年的歲月，電影版目前推出至第26部《名偵探柯南：黑鐵的魚影》，日本的票房目前累積132.3億日圓（約台幣29億元），台灣在7月6日上映後，截至10日為止，票房已達6353萬元，人氣可見一斑。為了搭上柯南熱潮，有網友自製「工藤新一圖形驗證」，不少柯南迷化身「名偵探柯南」破解，但因為工藤新一、怪盜基德、服部平次實在長太像，許多粉絲束手無策。

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▲網友以工藤新一、怪盜基德、服部平次製作「工藤新一圖形驗證」（左），右圖藍勾為工藤新一、紅勾為服部平次，其他都是怪盜基德。（圖／Twitter）
▲網友以工藤新一、怪盜基德、服部平次製作「工藤新一圖形驗證」（左），右圖藍勾為工藤新一、紅勾為服部平次，其他都是怪盜基德。（圖／Twitter）
工藤新一原本是17歲的高中偵探，他為了查案不慎被「黑暗組織」強行灌下APTX-4869的藥物，身體縮小變成7歲小孩，有一天小蘭問起他的名字，工藤新一情急之下表示：「我叫江戶川柯南。」隨後便寄宿在毛利小五郎的家。柯南在阿笠博士的協助下，偶爾會靠藥物短暫變回工藤新一；但因為劇情發展，怪盜基德曾數次扮成工藤新一；新一的好友服部平次也曾因故假扮成工藤新一過。

網友對此集結9張工藤新一、怪盜基德、服部平次製作成「工藤新一圖形驗證」，圖中真正的「工藤新一」只有第一排第2張、第二排第3張、第三排第3張；第一排第3張是服部平次；其餘都是怪盜基德所假扮。

該3張的工藤新一為2003年電影《名偵探柯南：迷宮的十字路》中，柯南為了救遠山和葉，暫時變回工藤新一；在電視動畫第927集、928集衍生的特別篇章《名偵探柯南：紅之校外旅行》中，灰原哀給了柯南APTX-4869的解藥，他再次短暫變回新一，跟小蘭以及高中同學去校外教學；最後一張則是電視動畫第616集至621集的特別篇《名偵探柯南：福爾摩斯的默示錄》中，因為江戶川柯南是化名沒有護照，柯南為了到倫敦，求助灰原哀後拿到APTX-4869的解藥，以工藤新一的模樣成功過海關、搭上飛機；這集他也向小蘭告白，締造熱烈迴響。

▲▼工藤新一（上）跟怪盜基德長相神似。（圖／名探偵コナン官方臉書）
▲▼工藤新一（上）跟怪盜基德長相神似。（圖／名探偵コナン官方臉書）
▲▼工藤新一（上）跟怪盜基德長相神似。（圖／名探偵コナン官方臉書）
 
至於怪盜基德的部分，圖像的出演作品分別為2015年的電影《名偵探柯南：業火的向日葵》、1999年的電影《名偵探柯南：世紀末的魔術師》、2004年的電影《名偵探柯南：銀翼的魔術師》、2019年的電影《名偵探柯南：紺青之拳》，以及2010年的電影《名偵探柯南：天空的劫難船》；剩下的一張為服部平次所扮，為電視動畫第345集「與黑暗組織的正面交鋒」裡的模樣。

怪盜基德平時身分為高中生黑羽快斗，他調皮搗蛋、熱愛魔術；在作為怪盜基德時，會戴上高禮帽、穿上白色西裝套服並配戴特製鏡片，他經常乘坐飛翔翼登場，專以藝術品和寶石為目標，在深夜時下手偷竊，雖然他在犯案前，喜歡提供「線索」給對方，但過程都不會造成人員傷亡，神出鬼沒、愛玩弄警方，令人頭痛。

▲服部平次（左）是工藤新一好友，也知道他是柯南（右）。（圖／名探偵コナン官方臉書）
▲服部平次（左）是工藤新一的好友，也知道他是柯南（右）。（圖／名探偵コナン官方臉書）
▲柯南最新電影《名偵探柯南：黑鐵的魚影》已在台上映。（圖／普威爾國際）
▲柯南最新電影《名偵探柯南：黑鐵的魚影》已在台上映。（圖／普威爾國際）

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