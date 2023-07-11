大家幫幫忙！「工藤新一圖形驗證」一堆怪盜基德　誰才是本尊啊？

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網友對此集結9張工藤新一、怪盜基德、服部平次製作成「工藤新一圖形驗證」，圖中真正的「工藤新一」只有第一排第2張、第二排第3張、第三排第3張；第一排第3張是服部平次；其餘都是怪盜基德所假扮。
該3張的工藤新一為2003年電影《名偵探柯南：迷宮的十字路》中，柯南為了救遠山和葉，暫時變回工藤新一；在電視動畫第927集、928集衍生的特別篇章《名偵探柯南：紅之校外旅行》中，灰原哀給了柯南APTX-4869的解藥，他再次短暫變回新一，跟小蘭以及高中同學去校外教學；最後一張則是電視動畫第616集至621集的特別篇《名偵探柯南：福爾摩斯的默示錄》中，因為江戶川柯南是化名沒有護照，柯南為了到倫敦，求助灰原哀後拿到APTX-4869的解藥，以工藤新一的模樣成功過海關、搭上飛機；這集他也向小蘭告白，締造熱烈迴響。
至於怪盜基德的部分，圖像的出演作品分別為2015年的電影《名偵探柯南：業火的向日葵》、1999年的電影《名偵探柯南：世紀末的魔術師》、2004年的電影《名偵探柯南：銀翼的魔術師》、2019年的電影《名偵探柯南：紺青之拳》，以及2010年的電影《名偵探柯南：天空的劫難船》；剩下的一張為服部平次所扮，為電視動畫第345集「與黑暗組織的正面交鋒」裡的模樣。
怪盜基德平時身分為高中生黑羽快斗，他調皮搗蛋、熱愛魔術；在作為怪盜基德時，會戴上高禮帽、穿上白色西裝套服並配戴特製鏡片，他經常乘坐飛翔翼登場，專以藝術品和寶石為目標，在深夜時下手偷竊，雖然他在犯案前，喜歡提供「線索」給對方，但過程都不會造成人員傷亡，神出鬼沒、愛玩弄警方，令人頭痛。