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郭台銘批「都更、危老重建已失控」　林右昌澄清：非常錯誤的認知

▲內政部長林右昌針對郭台銘房地產政策指控，在臉書上發文回擊。（圖／內政部提供）
▲內政部長林右昌針對郭台銘房地產政策指控，在臉書上發文回擊。（圖／內政部提供）

記者林莞茜／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘昨日晚間針對台灣的房地產政策發文，指控都市更新與危老重建，這兩項政策顯然已經失控，同時提及危老政策的多數受益者，往往都是飯店或是單一地主，對此，內政部營建署稱此言抹煞中央與地方政府共同努力的成果，內政部長林右昌今（11）日也在臉書回擊，鄭重釐清郭台銘的指控。

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郭台銘在貼文中提到，全國首件「危老重建」在高雄，蔡英文總統親臨現場動工，未料，2021年傳出建商遲未完工、近乎停擺的消息，讓住戶又哭又氣「總統都能出席的動土典禮，為何是這種結果？」；郭台銘說，十幾年來，不管是都更或是危老，常聽到建商偽造文書、私吞容積獎勵、灌公設比的、藉由「找補」亂A地主應得的權益，或是因合約沒註明退場機制，而成為萬年合約……凡此種種，建商和地主的爭議時有所聞，吃虧的往往都是地主。更別提危老政策的多數受益者，往往都是飯店或是單一地主，這種以都市更新為名、卻把容積獎勵圖利特定對象的政策，實在讓他匪夷所思。

▲郭台銘指出，全國首件「危老重建」在高雄。（圖／翻攝自郭台銘臉書）
▲郭台銘指出，全國首件「危老重建」在高雄。（圖／翻攝自郭台銘臉書）
郭台銘批，面對居住正義，民進黨政府能做的，似乎就是一直畫大餅或是丟誘餌，一下子租金補助，一下子容積獎勵，根本不是治本的政策，反問蔡英文總統執政超過七年了，號稱追求「居住正義」的民進黨政府，究竟做了些什麼？也請問內政部長林右昌，為何連最基本的、最應該保障老百姓權益的「都市更新╱危老重建之合建契約定型化範本」，內政部至今都不敢擬定與頒佈？

針對質疑，林右昌晚間於臉書上發文回應，「都市更新與危老重建都是很複雜的工作，需要都計、建築、地政、金融....等各種專業合作，還有中央與地方政府攜手努力，才有辦法往前推進，並不是口號喊喊就有辦法成功！」

林右昌指出，在小英總統上任之前，2015年前的都更案件平均每年僅有40件，2016年後不但逐年增加，並在2019年達到了101件，有明顯的成長；但都更條例的執行，也碰到了瓶頸，因為很多屋主受到一坪換一坪錯誤認知的影響，使得都更的整合越來越困難！

為了有所突破，政府推動了危老重建的工作，在2018年時核准數僅有72件，但在2019年就達到了314件，成長超過4.36倍，而且在2020年更是達到850件，較2018年成長11.8倍，爾後每年也都維持800件左右的水準，可見危老重建的確在這幾年間有大幅的進步與成長。「這些是中央與地方政府，還有許多專業者共同努力的成果，很可惜郭董可能並不知道」

至於危老的受益者都是飯店或單一地主，林右昌稱「這更是非常錯誤的認知」，實際上，飯店危老重建僅占整體案件0.65%，數量非常非常的低！而都更或危老重建案件中，地主與開發者之間開發利益的分配，由於牽涉到兩造之間的權利義務關係，以及彼此之間談判協議的過程，甚為複雜，況且每一個個案的狀況都有可能不太一樣！這並不是一般物件商品的買賣，是否能以訂定所謂的定型化契約來處理，有很大的爭議空間。

林右昌也說，在都更案件在實施時，相關資訊都應該在核定之都市更新事業計劃中予以表明並且據以執行，這都有中央與地方政府主管機關的監督管理機制。至於危老重建部份，更須經過全體所有權人同意，並且附有經開業建築師簽證之建築物配置及設計圖說之重建計畫後，方可向主管機關申請重建，因此文末回擊郭台銘「隨口批評很容易，但請不要抹煞別人的付出與努力！」。

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