港府「逮8人」誓言窮追猛打！羅冠聰父母和兄長遭公安帶走問話

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今晨國安處人員突襲羅冠聰父母及兄長所居住的兩所住處，據報導，港警國安處帶走3人問話，並稱希望了解他們是否曾否向羅冠聰提供經濟援助，及是否作為他在香港的代理人。
香港前保安局長、行政會議召集人葉劉淑儀先前曾表示，若這8名通緝犯與在港親友有聯繫是沒有問題的，但如果涉及金錢支援且用在違反國安的行為，親友就可能涉嫌違法。據了解，目前3人已完成口供且獲准離開，警方尚未公布任何拘捕消息。
羅冠聰自2020年7月31日即於臉書宣布，為了避免連累親人，自已在離開香港流亡英國後已沒有聯絡親人，也正式與他們斷絕關係，不再往來。不過香港特首李家超今向媒體表示，自警方上週宣布通緝並懸賞8人後，警方已收到一些資料，也會「繼續收集情報、窮追猛打、執法必嚴」。
李家超強調，警方會用盡所有方法，終身追捕8人，亦會追究以資金或其他方式在幕後援助、支撐或控制8人的力量，並會加強調查力度、情報搜集及打擊網絡，但現階段不宜公開調查進度及細節；他也說香港民眾應該把這8人當作「過街老鼠、避之則吉」，要求任何有情報者都應提供給警方。
羅冠聰在得知自己被港府以國安法確認通緝後，3日晚間也透過臉書發表回應，他稱自己過去已經被通緝了，如今最大差別只是多了100萬「懸紅」（即懸賞金額），羅冠聰表示，聽到這則消息當然令人緊張，隨處都有無形壓力，但並未讓他覺得有迫切危機，只是日後會更慎重地選擇出訪、外遊的地方，亦更保障自己的個人隱私。