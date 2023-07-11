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港府「逮8人」誓言窮追猛打！羅冠聰父母和兄長遭公安帶走問話

▲香港政府本月針對8位流亡海外的民主派人士發布通緝令，獲得英國政治庇護的前香港眾志主席羅冠聰父母及兄長今日被港警帶走問話，確認是否為其在港代理人。（圖／翻攝自羅冠聰臉書）
▲香港政府本月針對8位流亡海外的民主派人士發布通緝令，獲得英國政治庇護的前香港眾志主席羅冠聰父母及兄長今日被港警帶走問話，確認是否為其在港代理人。（圖／翻攝自羅冠聰臉書）

國際中心楊智傑／綜合報導

香港政府本月3日針對8位流亡海外的民主派人士發布通緝令，並提供每人100萬港幣（約新台幣397萬元）的懸賞令用於緝捕這8名涉違反「港區國安法」的在逃人士，其中包含流亡英國的前「香港眾志」創黨主席羅冠聰。根據香港媒體報導，港警今（11）清晨突襲搜查羅冠聰位於東涌的寓所，並帶走羅冠聰父母及兄長3人進行問話，香港特首李家超則說，目前已收到部分資料，會繼續對這8人「收集情報、窮追猛打」。

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綜合香港01、香港商業電台報導，香港國安處3日宣布取得法庭發出的拘捕令，將通緝潛逃海外的羅冠聰、許智峯、郭榮鏗、蒙兆達、任建峰、袁弓夷、郭鳳儀和劉祖迪等8人，罪名包含危害國家安全、煽動分裂國家、鼓吹外國制裁中國和香港，以及為外國出謀獻策打擊香港的國際金融中心地位等，同時宣布對遭通緝的8人每人懸賞100萬港幣，並宣稱國安法具域外效力。

今晨國安處人員突襲羅冠聰父母及兄長所居住的兩所住處，據報導，港警國安處帶走3人問話，並稱希望了解他們是否曾否向羅冠聰提供經濟援助，及是否作為他在香港的代理人。

▲流亡英國的羅冠聰等8海外民主派人士被香港政府通緝。（圖／取自香港警方臉書）
▲流亡英國的羅冠聰等8海外民主派人士被香港政府通緝。（圖／取自香港警方臉書）
香港前保安局長、行政會議召集人葉劉淑儀先前曾表示，若這8名通緝犯與在港親友有聯繫是沒有問題的，但如果涉及金錢支援且用在違反國安的行為，親友就可能涉嫌違法。據了解，目前3人已完成口供且獲准離開，警方尚未公布任何拘捕消息。

羅冠聰自2020年7月31日即於臉書宣布，為了避免連累親人，自已在離開香港流亡英國後已沒有聯絡親人，也正式與他們斷絕關係，不再往來。不過香港特首李家超今向媒體表示，自警方上週宣布通緝並懸賞8人後，警方已收到一些資料，也會「繼續收集情報、窮追猛打、執法必嚴」。

李家超強調，警方會用盡所有方法，終身追捕8人，亦會追究以資金或其他方式在幕後援助、支撐或控制8人的力量，並會加強調查力度、情報搜集及打擊網絡，但現階段不宜公開調查進度及細節；他也說香港民眾應該把這8人當作「過街老鼠、避之則吉」，要求任何有情報者都應提供給警方。

羅冠聰在得知自己被港府以國安法確認通緝後，3日晚間也透過臉書發表回應，他稱自己過去已經被通緝了，如今最大差別只是多了100萬「懸紅」（即懸賞金額），羅冠聰表示，聽到這則消息當然令人緊張，隨處都有無形壓力，但並未讓他覺得有迫切危機，只是日後會更慎重地選擇出訪、外遊的地方，亦更保障自己的個人隱私。
 

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