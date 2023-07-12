最新11組LINE免費貼圖！「貓爪抓」會動耶：母湯喔、我太難了

夏天必吃10大隱藏芒果冰！點主食免費送霜淇淋　最便宜49元開吃

▲夏天必吃10大隱藏芒果冰！大心mini芒果霜淇淋單點才49元、點主食免費送！Suage北海道湯咖哩神秘50元芒果優格霜淇淋、藏壽司盛夏芒果白玉聖代、壽司郎芒果雪花冰等。（圖／好丘提供）
▲夏天必吃10大隱藏芒果冰！大心mini芒果霜淇淋單點才49元、點主食免費送！Suage北海道湯咖哩神秘50元芒果優格霜淇淋、藏壽司盛夏芒果白玉聖代、壽司郎芒果雪花冰等。（圖／好丘提供）

記者蕭涵云/綜合報導

炎炎夏天暑假必吃10大隱藏芒果冰！《NOWnews今日新聞》幫大家挖出10款神秘芒果冰品，分別藏在咖啡廳、餐廳甚至迴轉壽司店裡，瓦城大心全新「mini芒果霜淇淋」，點主食就免費送、單點也只要49元！Suage北海道湯咖哩台北統一時代分店限定，「芒果優格霜淇淋」50元就開吃；「被壽司耽誤的甜點店」藏壽司即將開賣「盛夏芒果白玉聖代」、壽司郎則有「芒果雪花冰」；最浮誇的好丘「玉山」山系剉冰回歸信義店，一篇收服芒果控。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌大心「mini芒果霜淇淋」點主食免費送
瓦城泰統集團旗下的大心新泰式麵食，迎接炎夏芒果季全新推出「大心mini芒果霜淇淋」迷你版尺寸，即日起至8月31日全台門市限定販售，單支售價49元；點用乙份主食，即免費贈送「mini芒果霜淇淋」乙支。

▲大心全新推出「mini芒果霜淇淋」，點主食就免費，單點也只要49元。（圖／瓦城泰統集團提供）
▲大心全新推出「mini芒果霜淇淋」，點主食就免費，單點也只要49元。（圖／瓦城泰統集團提供）
📌Suage北海道湯咖哩　台北統一時代分店限定「芒果優格霜淇淋」
Suage北海道湯咖哩開跑台灣限定芒果季，推出芒果拉昔、芒果起司塔。其中台北統一時代分店限定，獨賣「芒果優格霜淇淋」50元就開吃。

▲Suage北海道湯咖哩，台北統一時代分店限定獨賣「芒果優格霜淇淋」50元就開吃。（圖／Suage北海道湯咖哩提供）
▲Suage北海道湯咖哩，台北統一時代分店限定獨賣「芒果優格霜淇淋」50元就開吃。（圖／Suage北海道湯咖哩提供）
📌藏壽司「盛夏芒果白玉聖代」
「被壽司耽誤的甜點店」藏壽司7月18日推出芒果盛典，除了有芒果千層蛋糕，必吃日本傳統白玉及愛文芒果塊堆疊的「盛夏芒果聖代」，花90元就幫大家擊退暑意。

▲藏壽司「盛夏芒果白玉聖代」90元。（圖／藏壽司提供）
▲藏壽司「盛夏芒果白玉聖代」90元。（圖／藏壽司提供）
📌壽司郎「芒果雪花冰」
同樣有「被壽司耽誤的甜點店」稱號的壽司郎，夏天必吃的「芒果雪花冰」已經悄悄回歸，綿密細緻的雪山冰山搭配當季新鮮芒果切塊，再擠上芒果果醬搭配療癒啵啵球，100元就能嚐鮮。

▲壽司郎「芒果雪花冰」100元。（圖／壽司郎提供）
▲壽司郎「芒果雪花冰」100元。（圖／壽司郎提供）
📌莆田「南洋雪花冰菓」
王品集團旗下新加坡米其林一星莆田中餐廳，即日起至8月31日打造「南洋雪花冰菓」，純鮮奶雪花冰搭配芒果冰淇淋、蜜紅豆、蒟蒻、荔枝等配料，混合濃郁椰奶椰漿，洋溢南洋風味。即日起內用消費套餐，享季節限定「南洋雪花冰菓」加購價259元。

▲莆田「南洋雪花冰菓」加購價259元。（圖／王品集團提供）
▲莆田「南洋雪花冰菓」加購價259元。（圖／王品集團提供）
📌Mister Donut「蜂蜜愛文芒果冰沙」
統一多拿滋Mister Donut不只有甜甜圈，還開賣夏季限定雙果飲品，除了不添加一滴水的哞~愛文芒果牛奶，消暑必喝「蜂蜜愛文芒果冰沙」搭配真實芒果丁，售價99元可以搭配「第二杯5折」優惠，即日起至售完為止。

▲Mister Donut「蜂蜜愛文芒果冰沙」現有「第二杯5折」優惠。（圖／統一多拿滋提供）
▲Mister Donut「蜂蜜愛文芒果冰沙」現有「第二杯5折」優惠。（圖／統一多拿滋提供）
📌好丘「玉山山系剉冰」
貝果名店好丘的「山系剉冰」回歸好丘信義店，以台灣三大名山為題，將堆疊成山的日式刨冰、結合台式果物餡料打造剉冰新吃法，其中黃澄澄的「玉山」以日出為靈感，在冰山中藏有香草冰釀鳳梨，並以新鮮愛文芒果與甘草芭樂丁鋪滿山腰，淋上鳳梨果醬和薄荷特製的水果淋醬，最後於山頂上覆蓋海鹽鮮奶油與芒果牛乳冰淇淋；另有粉色「合歡山」及茶色「阿里山」，每份240元。

▲好丘「玉山山系剉冰」每份240元。（圖／好丘提供）
▲好丘「山系剉冰」每份240元。（圖／好丘提供）
📌Woosa洋食鬆餅屋「芒果冰淇淋鬆餅」
Woosa洋食鬆餅屋選用當季金煌芒果，打造季節限定的「芒果冰淇淋鬆餅」，還為蓬鬆綿軟的鬆餅淋上酸甜芒果醬。搭配內含130元飲品、組合推薦價340元。

▲Woosa洋食鬆餅屋「芒果冰淇淋鬆餅」，推薦價340元。（圖／好丘提供）
▲Woosa洋食鬆餅屋「芒果冰淇淋鬆餅」，推薦價340元。（圖／好丘提供）
📌老爺小花園「艷夏好芒」冰沙
伊通公園旁的「royal petite garden老爺小花園」，即日起至8月31日推出五款夏季限定冰沙，除了柚見橙香、可可奧利奧、多多冰沙、香橙抹茶，芒果控首選當令新鮮愛文芒果，真材實料新鮮現製的「艷夏好芒」，酸甜濃郁果香，每杯180元。

▲老爺小花園「艷夏好芒」冰沙，每杯180元。（圖／老爺小花園提供）
▲老爺小花園「艷夏好芒」冰沙，每杯180元。（圖／老爺小花園提供）
📌勺日咖啡廳「金黃盛夏帕菲」
東區最美咖啡廳勺日7月起推出夏日涼涼企劃，7月15日東區日好空間店限定開賣，旅法甜點師以芒果、百香果及日月潭紅茶等3款冰淇淋製成的「金黃盛夏帕菲」，層層堆疊的芒果丁搭配熱帶風味手工水果醬，再點綴手工酥脆爆米香融入台灣味，每杯220元。

▲勺日咖啡廳「金黃盛夏帕菲」每杯220元。（圖／勺日提供）
▲勺日咖啡廳「金黃盛夏帕菲」每杯220元。（圖／勺日提供）

連假7大手搖飲優惠包！星巴克「買1送1」　愛文芒果冰沙第2杯半價

亞尼克生乳捲10大人氣口味！芒果、生巧克力回歸　加碼買一送一

全家霜淇淋新口味開賣！聯名千千推木瓜牛奶、椰椰奶奶　9元爽吃

身分證、手機「中2碼」！免費吃黑糖珍珠霜淇淋　鐵板烤牛舌8折

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀