夏天必吃10大隱藏芒果冰！點主食免費送霜淇淋　最便宜49元開吃

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瓦城泰統集團旗下的大心新泰式麵食，迎接炎夏芒果季全新推出「大心mini芒果霜淇淋」迷你版尺寸，即日起至8月31日全台門市限定販售，單支售價49元；點用乙份主食，即免費贈送「mini芒果霜淇淋」乙支。
📌Suage北海道湯咖哩 台北統一時代分店限定「芒果優格霜淇淋」
Suage北海道湯咖哩開跑台灣限定芒果季，推出芒果拉昔、芒果起司塔。其中台北統一時代分店限定，獨賣「芒果優格霜淇淋」50元就開吃。
📌藏壽司「盛夏芒果白玉聖代」
「被壽司耽誤的甜點店」藏壽司7月18日推出芒果盛典，除了有芒果千層蛋糕，必吃日本傳統白玉及愛文芒果塊堆疊的「盛夏芒果聖代」，花90元就幫大家擊退暑意。
📌壽司郎「芒果雪花冰」
同樣有「被壽司耽誤的甜點店」稱號的壽司郎，夏天必吃的「芒果雪花冰」已經悄悄回歸，綿密細緻的雪山冰山搭配當季新鮮芒果切塊，再擠上芒果果醬搭配療癒啵啵球，100元就能嚐鮮。
📌莆田「南洋雪花冰菓」
王品集團旗下新加坡米其林一星莆田中餐廳，即日起至8月31日打造「南洋雪花冰菓」，純鮮奶雪花冰搭配芒果冰淇淋、蜜紅豆、蒟蒻、荔枝等配料，混合濃郁椰奶椰漿，洋溢南洋風味。即日起內用消費套餐，享季節限定「南洋雪花冰菓」加購價259元。
📌Mister Donut「蜂蜜愛文芒果冰沙」
統一多拿滋Mister Donut不只有甜甜圈，還開賣夏季限定雙果飲品，除了不添加一滴水的哞~愛文芒果牛奶，消暑必喝「蜂蜜愛文芒果冰沙」搭配真實芒果丁，售價99元可以搭配「第二杯5折」優惠，即日起至售完為止。
📌好丘「玉山山系剉冰」
貝果名店好丘的「山系剉冰」回歸好丘信義店，以台灣三大名山為題，將堆疊成山的日式刨冰、結合台式果物餡料打造剉冰新吃法，其中黃澄澄的「玉山」以日出為靈感，在冰山中藏有香草冰釀鳳梨，並以新鮮愛文芒果與甘草芭樂丁鋪滿山腰，淋上鳳梨果醬和薄荷特製的水果淋醬，最後於山頂上覆蓋海鹽鮮奶油與芒果牛乳冰淇淋；另有粉色「合歡山」及茶色「阿里山」，每份240元。
📌Woosa洋食鬆餅屋「芒果冰淇淋鬆餅」
Woosa洋食鬆餅屋選用當季金煌芒果，打造季節限定的「芒果冰淇淋鬆餅」，還為蓬鬆綿軟的鬆餅淋上酸甜芒果醬。搭配內含130元飲品、組合推薦價340元。
📌老爺小花園「艷夏好芒」冰沙
伊通公園旁的「royal petite garden老爺小花園」，即日起至8月31日推出五款夏季限定冰沙，除了柚見橙香、可可奧利奧、多多冰沙、香橙抹茶，芒果控首選當令新鮮愛文芒果，真材實料新鮮現製的「艷夏好芒」，酸甜濃郁果香，每杯180元。
📌勺日咖啡廳「金黃盛夏帕菲」
東區最美咖啡廳勺日7月起推出夏日涼涼企劃，7月15日東區日好空間店限定開賣，旅法甜點師以芒果、百香果及日月潭紅茶等3款冰淇淋製成的「金黃盛夏帕菲」，層層堆疊的芒果丁搭配熱帶風味手工水果醬，再點綴手工酥脆爆米香融入台灣味，每杯220元。