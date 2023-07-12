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台南「狀元」虐殺案！警追幕後藏鏡人　落網主嫌嗆揭犯案原因

▲本月9日深夜，台南綽號「狀元」的任姓男子，遭人擄走凌虐毆打，被丟包於永康奇美醫院急診室門口，緊急搶救不治。警方循線逮捕5男1女到案，後續將釐清是否還有共犯及幕後主使者。（圖／翻攝畫面）
▲本月9日深夜，台南綽號「狀元」的任姓男子，遭人擄走凌虐毆打，被丟包於永康奇美醫院急診室門口，緊急搶救不治。警方循線逮捕5男1女到案，後續將釐清是否還有共犯及幕後主使者。（圖／翻攝畫面）

記者林盈君／綜合報導

本月9日深夜11時許，台南一名47歲、綽號「狀元」的任姓男子，遭人擄走凌虐毆打，之後被丟包於永康奇美醫院急診室門口，緊急搶救仍傷重不治。警方10日循線逮捕5男1女到案，28歲陳姓主嫌落網供稱，係因不滿任男在網路上嗆聲，才烙人痛毆給他教訓，未料卻因此鬧出人命。11日，警方依殺人罪嫌將6人移送台南地檢署偵辦，後續將釐清是否還有共犯及幕後主使者，並追查拍攝凌虐影片之人。

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▲本月9日深夜，台南綽號「狀元」的任姓男子，遭人擄走凌虐毆打，被丟包於永康奇美醫院急診室門口，緊急搶救不治。警方循線逮捕5男1女到案，後續將釐清是否還有共犯及幕後主使者。（圖／翻攝畫面）
▲本月9日深夜，台南綽號「狀元」的任姓男子，遭人擄走凌虐毆打，被丟包於永康奇美醫院急診室門口，緊急搶救不治。警方循線逮捕5男1女到案，後續將釐清是否還有共犯及幕後者。（圖／翻攝畫面）
據了解，本月8日凌晨，任男於舞廳飲酒時遭人毆打受傷，他事後發文嗆「今天你讓我掛彩，改天我讓你掛香，試試看」，未料9日深夜，他前往東區某燒烤店飲酒，便遭人擄走載往南區四草茶行虐打。警方循線調查，逮捕28歲陳姓主嫌、23歲張姓嫌犯、20歲謝姓嫌犯、20歲陳姓女子、26歲蔡姓嫌犯、26歲黃姓嫌犯等6人，並查獲棍棒、長短槍、刀械等證物，11日將6人依法移送偵辦。

而陳姓主嫌落網後，供稱係因不滿任男發文嗆聲，才率眾毆打「給教訓」，不過對此，警方尚不排除還有幕後主使者，後續將釐清雙方是否還有其他利益糾葛，以及追查拍攝凌虐影片之人。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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