PLG／丁冠皓有自信！不意外成為探花　直言夢想家球風很適合自己

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「其實對於結果也沒有太意外，我對自己蠻有信心的。」丁冠皓這次投入兩聯盟選秀，但最終決定只參加PLG的，對此他也做出解釋，「我蠻喜歡這個舞台的，不論是行銷和球迷方面，我覺得能進來打球很難得。」未來將為夢想家效力，他直言這支球隊防守兇悍、節奏很快，很適合自己的球風，也會多和學長們請益。
夢想家總教練賴柏霖表示，這次球隊的設定就是挑選3、4號的前鋒球員：「他（丁冠皓）是入選過中華白隊的球員，場上的能力也很符合我們目前的需求。希望他的外線投射、處理球的能力與防守能力能補上球隊的空缺。」
而夢想家董事長田壘也特別鼓勵丁冠皓，希望他能保持新秀的衝勁，並透過在職業球場上學習、拚戰以打出更成熟的表現，在融入球隊文化之餘，也要試著創造出屬於自己的機會。
外界對於本屆選秀球員的評價，大部分都是認為「需要培養」，首季成為主力的可能性不大，丁冠皓對於自己新人球季的定位也很明確，直言自己在場上要做得工作就是把握外線和做好防守苦工，「不管教練要我做什麼，我都會百分百去做，無論是要防守小洋將，還是把握定點投籃，我都可以做到。」
丁冠皓笑說，自己選秀前有做一些功課，發現自己是夢想家兩年來選的第一位球員，「想說看一下之前的新聞，結果發現怎麼沒有人。」能夠獲得球團青睞他說自己真的非常開心，「我希望在外線與傳球供輸上能夠給予球隊協助，暑假準備持續增加自己的身體對抗性與外線穩定度。很期待新球季的開始，希望在學長的帶領下一起努力。」