NBA／自由市場總整理、球星最新動態　綠衫軍有望與Brown續約

PLG／丁冠皓有自信！不意外成為探花　直言夢想家球風很適合自己

▲2023 PLG新人選秀會在11日落幕，夢想家球團用首輪第三順位選進側翼好手丁冠皓，後者成為了新科選秀探花。（圖／陳明中攝）
▲2023 PLG新人選秀會在11日落幕，夢想家球團用首輪第三順位選進側翼好手丁冠皓，後者成為了新科選秀探花。（圖／陳明中攝）

記者黃建霖/臺北報導

2023 PLG新人選秀會在11日落幕，夢想家球團用首輪第三順位選進側翼好手丁冠皓，後者成為了新科選秀探花。在受訪時這位身材出色的年輕好手表示，自己對於結果沒有太意外，同時直言夢想家的球風很適合自己，希望能盡快融入其中。

我是廣告 請繼續往下閱讀
丁冠皓身高192公分，體重90公斤，主打前鋒位置，具有優秀的身材優勢以及良好的外線能力，出色的防守表現也不容小覷。高中就讀能仁家商，107學年度曾與隊友以全年全勝之姿拿下總冠軍，完成隊史三度封王，高中畢業後，他進入健行科大，雖然因位置重疊較無發揮空間，但他凡上場即保持穩定輸出表現，更偶有幾場爆炸性的演出，是陣中的奇兵。

「其實對於結果也沒有太意外，我對自己蠻有信心的。」丁冠皓這次投入兩聯盟選秀，但最終決定只參加PLG的，對此他也做出解釋，「我蠻喜歡這個舞台的，不論是行銷和球迷方面，我覺得能進來打球很難得。」未來將為夢想家效力，他直言這支球隊防守兇悍、節奏很快，很適合自己的球風，也會多和學長們請益。

夢想家總教練賴柏霖表示，這次球隊的設定就是挑選3、4號的前鋒球員：「他（丁冠皓）是入選過中華白隊的球員，場上的能力也很符合我們目前的需求。希望他的外線投射、處理球的能力與防守能力能補上球隊的空缺。」

而夢想家董事長田壘也特別鼓勵丁冠皓，希望他能保持新秀的衝勁，並透過在職業球場上學習、拚戰以打出更成熟的表現，在融入球隊文化之餘，也要試著創造出屬於自己的機會。

外界對於本屆選秀球員的評價，大部分都是認為「需要培養」，首季成為主力的可能性不大，丁冠皓對於自己新人球季的定位也很明確，直言自己在場上要做得工作就是把握外線和做好防守苦工，「不管教練要我做什麼，我都會百分百去做，無論是要防守小洋將，還是把握定點投籃，我都可以做到。」

丁冠皓笑說，自己選秀前有做一些功課，發現自己是夢想家兩年來選的第一位球員，「想說看一下之前的新聞，結果發現怎麼沒有人。」能夠獲得球團青睞他說自己真的非常開心，「我希望在外線與傳球供輸上能夠給予球隊協助，暑假準備持續增加自己的身體對抗性與外線穩定度。很期待新球季的開始，希望在學長的帶領下一起努力。」

PLG選秀／為何會用首輪選擇蘇培凱？毛加恩坦言「仍想談林書豪」

PLG選秀／看中丹尼爾的臂展和韌性　邱總：他的籃板能力就是黃金

PLG選秀／感性致謝高景炎的幫助　阿拉薩：他是「在台灣的爸爸」

PLG選秀／林冠綸直言阿拉薩是「即戰力」　稱王翊帆技術完整度高

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀