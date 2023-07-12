台股平盤震盪、力守16900點！台積電早盤跌5元 AI股強強滾
美股連2個交易日上揚，重回34000點大關。台北股市今（12）日早盤平盤震盪，權值王台積電早盤跌5元，至572元。AMD執行長蘇姿丰將於下週訪台，AI人工智慧概念股強強滾，其中緯創再創新高價。
記者鄭妤安／台北報導
美國通膨數據即將公佈，美國聯邦準備理事會（Fed）升息腳步有望提早結束。美股連2個交易日上漲。道瓊工業指數11日上漲317.02點，或0.93%，收34261.42點。標準普爾指數上揚29.73點，或0.67%，收4439.26點。那斯達克指數攀升75.22點，或0.55%，收13760.70點。費城半導體指數小漲1.925點，或0.05%，收3653.525點。
台北股市今日以16903點開出，早盤平盤震盪。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤跌5元，至572元，跌幅約0.5%。同樣為晶圓代工的聯電跌0.7%，世界先進與力積電跌0.3至1.7%左右。其他重要電子股，如聯發科、南亞科、華碩、宏碁、日月光皆走跌，唯群創、友達、國巨、台達電持續走揚，
AMD執行長蘇姿丰將於下週訪台，AI人工智慧概念股強強滾，緯創大漲超過6%，股價再創新高價。英業達、世芯、廣達、鈺創、微星漲約1至4%。
威盛集團概念股紅通通，威盛強攻漲停，建達、位速、立衛勁揚7、8%以上；今日盤面焦點還有電動車概念股，怡利電、統振、光寶科、致茂、建準漲約2至6%。