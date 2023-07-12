內幕／憂「老二」不保、被批「刁難公務員」 柯文哲火速道歉止血
民眾黨總統參選人柯文哲日前自爆原本有意在台北流行音樂中心舉辦演唱會，欲借場地卻遭拒，感嘆世態炎涼，柯還直言「 通常這種事件，太監就解決掉，不會到皇上那裡」。不過，柯文哲的「太監說」引發眾怒，柯文哲昨日晚間在臉書公開發文為失言道歉。黨內人士表示，「太監說」引發眾怒，讓許多支持者不滿，因此柯文哲選擇道歉盼弭平爭議，提前止血。
記者呂炯昌／台北報導
針對柯文哲再度失言，在柯市府期間擔任副發言人、民眾黨台北市議員林珍羽在10日率先表示，政治人物為主題的活動，很難保證演唱會不會變成造勢活動，所以北流以獨立機關的判斷無法租借場地，她支持北流依法行政，對於柯文哲自身比喻用詞不當，她作為民意代表，向依法行政的公務人員，以及獨立機關行政中立的判斷，致上歉意。
不過，林珍羽率先代柯文哲道歉，卻傳出引發柯文哲不滿，昨日上午在黨團晨會開會時自爆罵了林珍羽一頓，還質疑林珍羽代替他道歉是在「墊高自己」？對此，林珍羽回應說，自己當時並不在會議上，並未聽說，不曉得外界怎麼傳。
儘管林珍羽代為道歉，但是柯文哲「太監說」仍持續發酵，民眾黨立委賴香伶受訪時也認為柯文哲發言應更謹慎，柯文哲昨日下午終於在臉書公開發文為失言道歉。
民眾黨內人士指出，在昨日黨團晨會上，柯文哲會對林珍羽搶先道歉之所以有意見，主要是認為要道歉也是他先道歉，並不是刻意要責難她。
另一位黨內人士表示，「太監說」引發眾怒，不只讓許多支持者不滿，更引發藝文界反彈，若處理不慎恐對柯文哲好不容易穩居第二的總統大選民調支持度產生衝擊，且柯文哲過去擔任市長期間經常以北市公務員行政效率引以為傲，這次批評依法行政的北市公務員，恐會遭對手質疑自打臉，因此在與幕僚評估過後，選擇在臉書發文道歉，期盼弭平爭議，提前止血。