狒狒脫逃後首度評鑑！六福村獲「良級」　動保團體：持續監督改善

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台灣動物保護行政監督聯盟、鳥語獸躍、台灣動物平權促進會等動保團體表示，評鑑時間非常有限且只有三位委員能參與，質疑在短短的幾小時內就必須充分瞭解全區70種、1000隻動物的環境設施、飼養方式，難度非常高。
動保團體也質疑，動防所於10日拒絕長期關注動團列席監督，理由是評鑑過程中可能涉及「營業秘密」，動防所自相矛盾的是評鑑委員之一其實邀請其他動保團體，何以雙重標準？而且長期關注動保團體也是有列名農委會專家學者名單內。另外，評鑑表上6大評鑑項目均與動物飼養照顧相關，何以涉及「營業秘密」？
動保團體表示，評鑑制度只要獲得70分以上就可以被評為「良級」，與一般認知落差很大。不過71分的評鑑分數，雖然列為「良級」（70分以上未達85分 ）的最低分，由此可證實六福村確實有許多待改善的動物福利項目。
動保團體指出，過去一年多不斷揭露園區內諸多動物福利問題，卻未獲動防所、六福村正面回應。從動防所於媒體採訪列舉部分評鑑內容發現，長期存在六福村的飼養缺失，像是六福莊飼養兩隻犀牛環境過小、水禽後場無水池等議題，終於被列入改善項目。
動保團體呼籲六福村，未來應更有同理心面對日常動物飼養照顧，而非為了通過評鑑才來面對問題，並強調將持續監督後續改善進度到最後一刻。