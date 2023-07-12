用詞變了！美國務院微調對台旅遊警示　刪「國家」改「台灣」

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但去年的版本中，國務院建議旅客可以上「國家訊息網頁」（Country Information Page）查詢更多資訊，也可以查看台灣的「國家安全報告」（Country Security Report for Taiwan），同時附上相關連結。所謂的「國家訊息網頁」，指的是國務院官網用來區分不同區域國家的簡介、雙邊關係及最新狀況等，台灣列在東亞局底下。
但在11月公布的最新版本中，卻刪除了「國家」字眼，替換成「台灣」，改為建議前往台灣的旅客可以查詢「台灣國際旅遊訊息」（Taiwan International Travel Information）以及檢視「台灣安全報告」（Security Security Report Taiwan）。
雖然實際點進「台灣安全報告」連結後，可進入到美國國務院轄下海外安全諮詢委員會（OSAC）網站，標題為「台灣國家安全報告」（Taiwan Country Security Report），與領務局的不同，仍保留了「國家」字眼。但領務局網站將「國家」字眼移除，引發敏感政治聯想。目前國務院並未對此微調進行回應與說明。
美國國務院在去年10月24日將台灣的旅遊警示風險由原先的第三級調降為第一級，與日本、韓國、澳洲等國相同，建議赴台美國公民只需保持一般性注意自身安全即可。美國國務院將全球旅行安全分為4級，第一級為最寬鬆，其他為第2級「提高警覺」、第3級建議民眾「三思而後行」，到層級最高的第4級「請勿前往」。
過去美國在兩岸外交上實施戰略模糊。美國國務院去年5月兩度更新網站上美台關係現況描述事實清單（Fact Sheet）重申「美國不支持台灣獨立」，並表示美國對台政策維持數十年，跨越多個政府均保持一致，美國有長期的「一個中國」政策。