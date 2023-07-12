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黨內整合失利！中常委黃紹庭開砲：黨中央別以為提名完就事不關己

▲高雄市議員、國民黨中常委黃紹庭認為，國民黨又再重蹈覆徹。（圖／取自黃紹庭臉書）
▲高雄市議員、國民黨中常委黃紹庭認為，國民黨又再重蹈覆徹。（圖／取自黃紹庭臉書）

記者余祥／台北報導

國民黨總統提名後黨內紛擾不斷，國民黨中常委黃紹庭今（12）日開砲，國民黨又重蹈覆轍，老毛病總是不改，黨內溝通整合工作遲遲沒有具體落實及進展，只看到老是停留在高喊「團結」的激情口號當中。他認為，候選人與黨中央，絕對要積極、有誠意地弭平歧見，謙卑、有耐心地溝通整合，黨中央千萬不要以為結束初選及完成提名後，就一副不關自己的事一般，「總教練」就該有「總教練」的樣子。

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黃紹庭說，距離723全代會僅剩11天，今年原本應該是藍營趁勝追擊「下架民進黨」，準備迎接勝選重返執政的關鍵時刻，但如今，卻還停留在爭論「誰才會是最有勝算的總統候選人？」，以及基層支持者的不滿、失望、強烈焦慮及危機感，不禁令人唏噓。

黃紹庭指出，去年地方選舉民進黨大敗，蔡英文請辭黨主席下台，台灣最大的主流民意及期待，就是要2024政黨輪替「下架民進黨」，為此，國民黨主席及黨中央從3月南投立委補選後提出「非綠大聯盟」，之後在「類初選」徵召過程中更有所謂「三階段整合」說法，包括即3至4月完成黨內整合、5月泛藍整合及最終的非綠陣營整合。

黃紹庭說，令人諷刺的是，對照目前政局發展，國民黨似乎連黨內都還未能整合完畢，更別說是「泛藍」，或遑論「非綠」整合。身為國民黨基層第一線民意代表及中常委，他想嚴肅請問朱主席和黨中央，從517宣布徵召提名總統人選至今，包括侯友宜市長及郭台銘創辦人兩方，有整合成功了嗎？「韓粉」「郭粉」等支持者，是否也成功整合好了呢？

黃紹庭認為，政治人物各有各的支持者，這很正常，初選競爭過程所產生裂痕，也時常發生，但真正關鍵在於初選結束後，是否能夠真的做到消弭分歧，說服各自支持者，如此才能夠真心團結，集中力量一致向外。他最害怕的是，國民黨又重蹈覆轍，老毛病總是不改，黨內溝通整合工作遲遲沒有具體落實及進展，只看到老是停留在高喊「團結」的激情口號當中。他認為，候選人與黨中央，絕對要積極、有誠意地弭平歧見，謙卑、有耐心地溝通整合，黨中央千萬不要以為結束初選及完成提名後，就一副不關自己的事一般，唯有秉持與候選人有同舟共濟，真心迎接各種非綠力量的心態，才能下架貪腐無能的民進黨政權，讓台灣人民迎來安居樂業的幸福日子。

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