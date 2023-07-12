微信拒絕出席聽證　澳洲國會議員警告後果嚴重

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包括Meta（臉書母公司）、TikTok（海外版抖音）和推特（Twitter）在內的其他科技公司，11日均出席在坎培拉召開的公開聽證會。
報導指出，委員會主席、影子內政部長派特森（James Paterson）表示，微信母公司騰訊反覆拒絕出席聽證會表明它蔑視澳洲法律，並警告若繼續拒絕出席將會有嚴重後果。
德國之聲（DW）報導，派特森發聲明表示，已告知騰訊領導層，如果繼續拒絕向議會陳述立場，委員會可能會產生負面觀感；指根據委員會收到的證據，微信是中國共產黨的「敘事機器」，被控用來恐嚇和騷擾在海外的中國澳洲人權活動人士及其親友，以抑制他們的言論自由。
派特森信中寫道：「一些在委員會前作證的專家認為，應該考慮禁用微信，以保護澳洲用戶的自由不受侵犯。如果微信繼續拒絕出席委員會，我們將不可避免地對您是否願意與澳洲法律合作得出結論，並做出相應的建議。」
香港「南華早報」（SCMP）報導則指出，微信並未在澳洲設常駐員工，因此澳洲議會無法強制人在深圳的騰訊總部高管出席聽證會。
這次聽證會舉辦的時機，正值澳洲官方對微信的懷疑態度持續增加之際。
雪梨「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）調查顯示，微信是澳洲人每天使用的第3大社群網站平台，僅次於YouTube和Facebook。有76%的華裔澳洲人表示，他們每天都使用微信。
承接澳洲和美國政府網路安全業務的機構Internet 2.0去年曾提出報告指出，2020年7月中國實施港版「國安法」後，澳洲數十萬微信用戶的數據恐怕已落入中國共產黨手中。
「澳洲金融評論報」（The Australian Financial Review）當時報導，Internet 2.0的一份專家報告指出，澳洲微信用戶的手機系統版本、行動網路、全球定位系統（GPS）以及身分識別（ID）等數據，均會流向位於香港的WeChat伺服器。港版國安法實施，WeChat位於香港伺服器內的數據，難免落入中國政府手中。
報導說，中國2017年通過「國家情報法」，明文規定「任何組織和公民都應當依法支持、協助和配合國家情報工作」。而中國通過「國家情報法」，正是澳洲政府於2018年禁止中國電訊企業（包括華為和中興等）承接澳洲5G網路業務的主要考量。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1120712