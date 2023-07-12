介紹神秘緬甸！民間天然護膚品「壇娜卡」 分享當地特色小吃
台灣社會的組成日益多元化，以開放的心胸迎接世界各地文化與共享生活更趨重要。為了增進民眾對於東南亞文化獨特性及多樣性的認識，移民署北區事務大隊新北市服務站與新北市板橋新住民家庭暨婦女服務中心共同合作，於7月11日在新北市金山區磺港市民活動中心辦理「緬麗飛行」緬甸多元文化宣導活動。
國際中心賴正琳／綜合報導
本次活動由緬甸籍新住民張麗英擔任多元文化宣導的講師，向大家介紹「緬甸」這個多彩又神秘的國家，她首先介紹該國的地理位置及特殊人文景觀（如：特色景點、緬甸8大民族服飾），並分享當地著名的特色小吃，如：香蕉甩餅、涼拌豌豆粉及金三角咖哩餃，帶領所有與會者一起經歷了豐富的美食饗宴。麗英老師除靜態的課程分享外，她更帶領所有夥伴體驗緬甸舞蹈動態之美及國服穿搭活動，用不一樣的角度了解異國文化對美的追求，讓大家彷彿身歷其境。
此外，她也向參與者介紹緬甸當地特有的天然護膚品「壇娜卡」，將壇娜卡粉加水調勻，塗抹於皮膚，以體驗傳統護膚品的效果。與會的民眾皆表示希望未來能有更多類似的活動，讓自己能認識更多不同國家的文化。新北市服務站主任林財榮表示，透過本次緬甸文化推廣活動，希望學員們在參與的過程中，更加認識多元文化的豐富性，以及尊重多元文化的重要性。
另外，林財榮也提醒新住民，近來詐騙手法層出不窮，將造成民眾嚴重經濟損失。防範詐騙需要全民的參與，請民眾提高警覺「保持冷靜」謹慎對待來路不明的電話、郵件、網路連結，「小心查證」來源，即時撥打165反詐騙諮詢專線詢問，不要任意洩漏個人密碼資料或點選不明連結。