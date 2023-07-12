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寶格麗「將台灣列為國家」！中國網友怒出征　官方道歉急改網站

▲義大利高檔珠寶品牌寶格麗因在官網上將台灣列為獨立國家，在中國社群媒體上掀起網友暴怒。（圖／美聯社／達志影像）
▲義大利高檔珠寶品牌寶格麗因在官網上將台灣列為獨立國家，在中國社群媒體上掀起網友暴怒。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

義大利知名精品品牌寶格麗（Bvlgari）近日被中國網友指出，在非中國地區的官網上把台灣（Taiwan）與中國（China）並列顯示，疑似有「將台灣列為國家」之疑，因此遭到大批中國網友「出征」。對此，寶格麗11日發布聲明回應，表示「尊重中國主權和領土完整的立場」，海外官網因管理疏忽發生錯誤標註，已立即糾正。

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綜合中媒報導，有中國網友發現，寶格麗在非中國地區官網的「所有店鋪」的「亞洲店舖」頁面，將中國（China）、中國香港特別行政區（Hong Kong SAR China）和中國澳門特別行政區（Macao SAR China）放在一起。

而在亞洲店舖下拉欄中，台灣不僅只顯示為「台灣」，還未與前述三者並列，而是與日本、新加坡、印度、以色列其他亞洲國家並列。

寶格麗的官網顯示，讓大批中國網友群情激憤，灌爆寶格麗的官網及微博，狂刷「中國一點也不能少」，還點名舒淇、劉亦菲、劉雯、楊洋、吳磊、佟麗婭等曾經代言寶格麗產品的藝人，要求他們出面表態。寶格麗辱華的相關消息也一度登上微博熱搜。

就連中國官媒《環球時報》都在社群媒體發文，稱「台灣是中國領土不可分割的一部分，不能列為一個國家。」

對此，寶格麗11日晚間發出聲明回應，「寶格麗公司尊重中國主權和領土完整的立場，一如既往，堅定不移」，並稱品牌在海外官網上因管理疏忽發生的店鋪地址和地圖標識誤註，今日（11日）發現後已經立即糾正，對錯誤深表歉意。

寶格麗還在聲明中表示，誠摯感謝網民監督，並正在聯動第三方國際服務商確保正確標示海外官網上的相關國家和地區。

▲寶格麗11日發布最新聲明，就官網將台灣列為國家致歉。（圖／翻攝自寶格麗官方微博）
▲寶格麗11日發布最新聲明，就官網將台灣列為國家致歉。（圖／翻攝自寶格麗官方微博）
這並非第一次外國品牌因類似事件遭到中國網友「出征」，凡賽斯（Versace）、紀梵希（Givenchy）和蔻馳（Coach）等知名國際精品品牌2019年時，也因為被發現在官網或產品上將台灣、香港和澳門標示為國家，而遭到大批中國網友批評。

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