寶格麗「將台灣列為國家」！中國網友怒出征　官方道歉急改網站

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而在亞洲店舖下拉欄中，台灣不僅只顯示為「台灣」，還未與前述三者並列，而是與日本、新加坡、印度、以色列其他亞洲國家並列。
寶格麗的官網顯示，讓大批中國網友群情激憤，灌爆寶格麗的官網及微博，狂刷「中國一點也不能少」，還點名舒淇、劉亦菲、劉雯、楊洋、吳磊、佟麗婭等曾經代言寶格麗產品的藝人，要求他們出面表態。寶格麗辱華的相關消息也一度登上微博熱搜。
就連中國官媒《環球時報》都在社群媒體發文，稱「台灣是中國領土不可分割的一部分，不能列為一個國家。」
對此，寶格麗11日晚間發出聲明回應，「寶格麗公司尊重中國主權和領土完整的立場，一如既往，堅定不移」，並稱品牌在海外官網上因管理疏忽發生的店鋪地址和地圖標識誤註，今日（11日）發現後已經立即糾正，對錯誤深表歉意。
寶格麗還在聲明中表示，誠摯感謝網民監督，並正在聯動第三方國際服務商確保正確標示海外官網上的相關國家和地區。
這並非第一次外國品牌因類似事件遭到中國網友「出征」，凡賽斯（Versace）、紀梵希（Givenchy）和蔻馳（Coach）等知名國際精品品牌2019年時，也因為被發現在官網或產品上將台灣、香港和澳門標示為國家，而遭到大批中國網友批評。