NBA／假摔小心！新球季增加兩項新規則 有望提高比賽觀賞性
美國職籃NBA（National Basketball Association ），今（12）日批准了在夏季聯賽測試的兩項新規則，分別是假摔判罰以及教練挑戰權的規定更改，預計在2023-24賽季就會正式上路，有望提高比賽觀賞性。
實習記者陳逸/綜合報導
近幾年假摔事件越來越頻繁，大大的影響了比賽觀感，且因為對於球星們而言，罰款根本不痛不癢，導致始終無法限制，在新的規則下，假摔會被判罰違反運動精神的技術犯規，對手將會獲得1次的罰球機會，但該犯規不列入個人犯規及累計中的技術犯規，因此不會出現因技術犯規遭到驅逐的情況。
同時為了比賽進行的流暢度，聯盟允許裁判不需因假摔的判罰而中止比賽，可以等到死球或暫停等機會再進行追溯，避免球員利用假摔阻止對手的得分機會，此外裁判也可以在同一波進攻中同時吹判一般犯規及假摔的技術犯規。
另外現行教練挑戰權每場比賽只有一次機會，比賽中常常出現過於謹慎導致最終未使用，或是因早早使用完挑戰權，導致關鍵時刻因誤判輸掉比賽的情況，從下個賽季開始，只要第一次的行使挑戰權時挑戰成功，便可以獲得第二次的挑戰機會，意味著一場比賽每支隊伍最多擁有兩次的教練挑戰權，大大提升了使用上的靈活度，也可以減少裁判誤判對於比賽的影響。