內幕／挺郭派縮了！關鍵24小時朱立倫、侯友宜聯手拆彈成功

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挺郭派中常委昨日一一致電給每位中常委，要求簽署該提案，挺郭派並向中常委解釋稱，他們並無換侯的意思，只是希望黨中央加速整合非綠，也符合黨主席朱立倫定調的三階段整合，因此中常委一度連署至20多人。
今日中常會挺侯派的蔣根煌、國民黨總召曾銘宗都剛好因為有要事未出席，挺郭派因而打算強行提案，挺郭的沈智慧今早甚至還在韓粉群組中嗆聲，要到中常會中向黨中央問清楚，但最後沒有一個挺郭派中常委出席中常會。
還原關鍵的24小時，國民黨中央昨日下午就事先掌握到提案內容及連署中常委名單，因此國民黨高層致電蔣根煌、侯友宜陣營，由蔣根煌、侯友宜競選辦公室副執行長謝政達一一致電給參與連署的中常委，要求撤簽。
據了解，不少中常委接到電話後，才知道原來該份提案意義仍是換侯，就趕緊撤簽，以至於最後連署的中常委所剩不多，今日中常會挺郭派常委甚至完全沒有人出席，可說是挺郭派全面潰敗。
侯友宜競選辦公室執行長金溥聰也在昨日下午上直播節目時開嗆挺郭派是司馬昭之心、居心叵測，直接定調侯友宜辦公室對於挺郭派的立場，沒有任何模糊空間。
此次朱立倫、侯友宜、金溥聰聯手拆彈成功，避免「換侯」言論持續發酵，也讓挺郭派沒有繼續消耗侯友宜的空間，更重要的是樹立國民黨中央威信，用行動回擊外界質疑整合不利都是因為國民黨中央放任的傳言。
朱立倫也在今日中常會中再次強調，最近有一些謠言、有一些惡意的放話，絕對不是事實。「國民黨絕無可能換侯，也絕對不會卡侯」，所有的關心、所有的提案，都是在幫侯，所有的活動都是在挺侯，希望侯友宜能夠更好、更強。
只不過，挺郭派常委目前仍未放棄連署提案，有可能下週中常會會再次捲土重來。