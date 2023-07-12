朱立倫重申絕無「換侯」可能　挺郭派常委缺席中常會

國民黨今（12）日召開中常會，挺郭派中常委原本打算提案，要求黨中央在非綠陣營中整合一組最強人選，雖未提「換侯」二字，不過言下之意仍是換侯，不過，挺郭派中常委今日全數沒有出席中常會，此份提案也石沈大海。國民黨主席朱立倫也再次強調，「國民黨絕無可能換侯，也絕對不會卡侯。」
記者余祥／台北報導
挺郭派原本打算在國民黨中常會中提案，提案內容稱，維護中華民國和平安定，回應全國民眾殷殷期盼國民黨下架民進黨，並整合非綠力量完成政黨輪替，請黨中央確切落實以公平、公正、公開方式，執行黨內、泛藍、非綠聯盟等3階段整合作業，整合出一組最強候選人，以昭公信。
不過，挺郭派中常委今日全部都沒有出席國民黨中常會，因此在會中並無討論此提案。
朱立倫致詞時表示，最近有一些謠言、有一些惡意的放話，絕對不是事實。「國民黨絕無可能換侯，也絕對不會卡侯」，所有的關心、所有的提案，都是在幫侯，所有的活動都是在挺侯，希望侯友宜能夠更好、更強。
朱立倫說，明天有軍公教警消的後援大會，之後也有商業團體後援會、黨代表和中央委員匯集起來力挺侯友宜，在台北的造勢活動後，在台中、桃園、新北等地，也要辦大型的造勢活動，就是希望在全代會中大家能夠看到團結一致的國民黨，只有這樣，才有實力能夠號召匯集所有在野力量，共同努力打贏2024這場選戰，讓總統與立委都能夠勝選。