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搶攻暑假國旅商機 連江縣跨海來台行銷馬祖風光

▲學校放暑假，又是國旅旺季，連江縣跨海來台參加旅展，向國人招手行銷馬祖觀光。（圖／民眾提供）
▲學校放暑假，又是國旅旺季，連江縣跨海來台參加旅展，向國人招手行銷馬祖觀光。（圖／民眾提供）

記者金武鳯/綜合報導

搶攻暑假國旅商機，連江縣政府跨海來台參加「台北國際夏季旅展」。於7月14日起一連四天在台北世貿一館舉辦的展期中，將大力推廣馬祖地方特色產業，並向國人行銷馬祖自然奇景，邀請大家利用暑期假日暢遊馬祖，體驗馬祖自然奇景之美。

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連江縣副縣長陳冠人表示，馬祖以純樸傳統聚落、壯麗山海景致，以及令人驚艷的自然奇景聞名，已被美國CNN列為「世界15大自然奇景」。此外，馬祖生態資源也相當豐富，諸如藍眼淚、神話之鳥黑嘴端鳳頭燕鷗和馬祖萌寵明星大坵梅花鹿，還有火成岩海蝕地景、海岬崖壁軍事設施構築的特殊風貌，全是馬祖吸客超夯景點，值得旅人造訪並放慢腳步細細品味，感受馬祖絕世而獨立的美！

▲搶攻暑假國旅商機，連江縣跨海來台參加旅展，副縣長陳冠仁親自行銷馬祖風光。（圖／民眾提供）
▲搶攻暑假國旅商機，連江縣跨海來台參加旅展，副縣長陳冠人親自行銷馬祖風光。（圖／民眾提供）
陳冠人副縣長預告，連江縣此次有備而來，在為期四天的旅展中，將透過影音展示馬祖自然奇景，另結合了馬祖酒廠等單位，大力推廣馬祖農漁特產品、SBIR新創產品、馬祖地質公園輕旅行，以及莒光定向越野星空夜跑等多項活動，讓台灣朋友深入了解馬祖的人文及自然景觀風采。

現場同時會提供了淡菜試吃，以及馬祖高粱酒試飲活動，提供超值優惠銷售新鮮直送的淡菜，以及馬祖好物商品娃娃機體驗活動。刺激買氣，連江縣府提供大獎促銷，凡於現場購買產品者，有機會獲得馬祖來回機票！

陳冠人副縣長表示，2023年是馬祖居民和旅客最開心的一年，因為華信航空的台北-馬祖南竿航線，已於3月正式開航，每天提供定期往返航班。另全新的「新臺馬輪」也於4月16日首航，總噸位5341噸，可載運642名旅客。這為往返馬祖和台灣本島之間的旅客，開啟一段全新且便利的的島嶼旅程。

隨著學生放暑假，馬祖也迎來旅遊旺季。陳冠人表示，包括馬祖相關旅運業者，農漁產業業者以及馬祖酒廠都做好迎客準備，台灣朋友不妨前往在台北世貿一館舉辦的台北國際夏季旅展，在馬祖展館中，不但可採購豐富的馬祖特產、馬祖高梁酒等，還提供馬祖旅遊資訊，可供國人安排暢遊馬祖參考。

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