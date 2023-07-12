金鐘影帝李銘順化身「榴槤辯護人」！評泰國、馬來西亞哪國才好吃
最新律政影集《八尺門的辯護人》的演員群李銘順、雷嘉汭、初孟軒日前來到《WTO姐妹會》合體宣傳，結果一聊到「最好吃的榴槤是在泰國還是馬來西亞？」時，李銘順瞬間化身劇中公設辯護人的角色，仔細分析兩國榴槤大小以及口味差異，讓主持人郭彥均忍不住搭腔：「現在轉台進來的觀眾會不會誤以為你有在代理榴槤？」李銘順笑回：「這是我的用意，搞不好我一回去馬來西亞就來找我代言了。」
記者詹鎰睿/綜合報導
《WTO姐妹會》節目製作單位得知《八尺門的辯護人》重要主景都在基隆拍攝，錄影當天還特別準備當地美食小吃，讓李銘順、雷嘉汭、初孟軒回味熟悉的味道，現場3人也分享拍攝時期的趣事。李銘順提到飾演印尼籍看護兼通譯的雷嘉汭，因為角色塑造非常傳神，曾被印尼人誤認為是同鄉，令他印象深刻。雷嘉汭笑著解釋：「那天我包著頭巾站在旁邊準備拍戲，突然有一個女生過來跟我說話，可是我聽不懂她在講什麼，後來大概知道，她是在問我『在看什麼？』！」
節目中，來自新加坡的兆群透露，原先沒有宗教信仰的他，來到台灣後才愛上台灣的神廟習俗，再加上自己親身經歷，便開始相信三太子。雷嘉汭則分享，在劇中飾演穆斯林的她，為了入戲，在殺青前每天晚上都會效仿穆斯林做禮拜，「我後來發現一個很特別的點，就是我雖然不懂禱告文的內容，但是我每次做完都有一種很舒服的感覺，就是會覺得自己好像清淨了下來。」
新住民們也分享了台灣文化令他們驚豔之處，來自泰國的惠穎提出：「我覺得台灣人有一個好的習慣，就是衣服會重覆穿。」此話一出讓全場不解，來自香港的Jenny更是不以為意地表示：「不然勒？」
另外，Jenny還透露香港的便當盒會將飯跟主菜混在一起，不像台灣有放小菜的格子，這點讓他們覺得很特別，過程中眾人甚至以有隔間的套房、雅房比喻便當盒的設計，一番話也使得印尼人吳彥宏忍不住脫口：「但印尼的話，是一張紙包，都全部混下去…」此時，李銘順笑說：「但是那個不一樣喔，我吃印尼菜或者馬來菜，就是要這個感覺！」