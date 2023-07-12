The Album Leaf今年10月來台開唱！想放鬆、冥想必聽他們的歌

備受台灣樂迷喜愛的The Album Leaf，曾為電影《藥命時空》打造配樂，他們暌違7年推出新專輯《Future Falling》，他們同時宣布好消息，即將於今年10月來台舉辦演唱會。引人注意的是，The Album Leaf還與知名放鬆冥想App合作，推出能讓人進入深沉睡眠的獨家歌曲。
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自聖地牙哥發跡，化名為The Album Leaf的Jimmy LaValle，原先擔任後搖滾名團Tristeza的吉他手，而後展開個人計畫，自1999年推出首張專輯《An Orchestrated Rise to Fall》開始，至今發行7張正式專輯，以及無數的電影配樂製作，包括以科幻燒腦風格聞名的導演雙人組Justin Benson與Aaron Moorhead的《藥命時空》。
The Album Leaf近年更於全球最知名的放鬆冥想App「Clam」合作，開發能讓人進入深沉睡眠的獨家曲目。The Album Leaf以獨有的古典音樂背景，融合電子合成器音效，打造出無機質卻又極富人性溫度的情感曲目，在全世界都擁有為數不少的樂迷，包括冰島知名樂團Sigur Rós在聽了The Album Leaf的專輯後，馬上邀其加入共同巡迴演出，在之後也進行了不少合作，譬如由Sigur Rós主唱Jónsi獻聲的〈Over the Pond〉。
20多年來，The Album Leaf的每首歌之於樂迷，如同刻在牆壁上的身高數字、隨著時光的流轉留下印記，像是描繪深切思念的〈Always For You〉、願迷途的心都能找到回家的路〈On Your Way〉，無數如繁星般閃爍的歌曲，陪伴我們在時間的洪流中潛行。