「康健上府」發表無線腋溫量測器　　 智能測量基礎體溫

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蘇珊玉醫師表示，受不孕症困擾的婦女，雖然原因複雜，但若能掌握基礎體溫，並從中分析出荷爾蒙的變化，就有可能提高受孕機會。更重要的是，長期紀錄的大數據，有助於醫師對求診者身體狀況的了解，進而提供更有效率的醫療和調理方法。然而，傳統以體溫計量測腋溫，往往會因患者測量技術干擾，測量結果不夠精準，僅能提供醫師粗略性參考，不足以提供體質判斷依據。何況，沒有數位化也無法對量測結果進行系統性分析。
「康健上府」科技整合軟硬體設備，將無線腋溫量測器的智能量測設備連結上APP，改善人工測量上很多技術問題，諸如以智能的體溫感測貼片，貼於腋下，可以精準記錄整晚的體溫變化，並透過手機APP傳至雲端資料庫，建立專屬健康存摺， 將數據數位化，可以長時間保存。醫師只要透過網路以及手機、電腦設備，即使相距遙遠，也能透過醫師看診軟體進行遠距醫療的諮詢及診斷。
蘇珊玉醫師表示，透過長期基礎體溫的數據分析，可以準確看出求診婦女的生理週期及荷爾蒙變化，讓醫師做出更精準診斷。其次，利用大數據、人工智慧及資訊技術，也可協助進行體質與疾病診斷，並從分析基礎體溫中，預測排卵日與經期，讓想受孕婦女能夠精確獲知經期與排卵期，搭配醫師調理，提高受孕率。
康健上府科技總總理黃宗正表示，長期記錄基礎體溫的好處多多，隨著雌激素變化、年齡增長，每個女人都會經歷經期、孕期和更年期等不同生理階段。青春期的經期管理、新婚期的調養和保卵，懷孕期安胎與優生。以上每個階段都可以透過基礎體溫追蹤，了解身體荷爾蒙變化，進而監測身體健康變化，幫助女性朋友把握調理身體的黃金時機，並及早發現健康問題。