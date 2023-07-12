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「康健上府」發表無線腋溫量測器　　 智能測量基礎體溫

▲致力遠距醫療的康健上府科技，今天發表創新智能測量體溫產品─無線腋溫量測器。（圖／記者金武鳳攝，2023.7.12)
▲致力遠距醫療的康健上府科技，今天發表創新智能測量體溫產品─無線腋溫量測器。（圖／記者金武鳳攝，2023.7.12)

記者金武鳯/台中報導

不孕症婦女若能掌握基礎體溫，就有助於對症下藥，提高受孕機會。致力遠距醫療20餘年的康健上府科技公司，歷經12年研發，今日發表新產品「無線腋溫量測器」，只要在腋下貼上智能體溫感測貼片，就能精準量測個人基礎體溫，並將數據上傳到雲端資料庫儲存，醫師從長期基礎體溫數據，可看出荷爾蒙的微妙變化，進而精準做出診斷而助孕。

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這項遠距智慧醫療新產品，受到中國醫藥大學婦科主任蘇珊玉醫師及台大婦科趙光漢醫師的肯定，並經臨床實驗確定對求診者和醫師都有很大的幫助。「康健上府」科技為此於今天對外發表，希望能幫助更多求子心切的女性朋友！

▲「康健上府」發表無線腋溫量測器，中國醫藥大學婦科主任蘇珊玉醫師出席說明精準量測基礎體溫的重要性。（圖／記者金武鳳攝，2023.7.12)
▲「康健上府」發表無線腋溫量測器，中國醫藥大學婦科主任蘇珊玉醫師出席說明精準量測基礎體溫的重要性。（圖／記者金武鳳攝，2023.7.12)
蘇珊玉醫師表示，受不孕症困擾的婦女，雖然原因複雜，但若能掌握基礎體溫，並從中分析出荷爾蒙的變化，就有可能提高受孕機會。更重要的是，長期紀錄的大數據，有助於醫師對求診者身體狀況的了解，進而提供更有效率的醫療和調理方法。然而，傳統以體溫計量測腋溫，往往會因患者測量技術干擾，測量結果不夠精準，僅能提供醫師粗略性參考，不足以提供體質判斷依據。何況，沒有數位化也無法對量測結果進行系統性分析。


「康健上府」科技整合軟硬體設備，將無線腋溫量測器的智能量測設備連結上APP，改善人工測量上很多技術問題，諸如以智能的體溫感測貼片，貼於腋下，可以精準記錄整晚的體溫變化，並透過手機APP傳至雲端資料庫，建立專屬健康存摺， 將數據數位化，可以長時間保存。醫師只要透過網路以及手機、電腦設備，即使相距遙遠，也能透過醫師看診軟體進行遠距醫療的諮詢及診斷。


蘇珊玉醫師表示，透過長期基礎體溫的數據分析，可以準確看出求診婦女的生理週期及荷爾蒙變化，讓醫師做出更精準診斷。其次，利用大數據、人工智慧及資訊技術，也可協助進行體質與疾病診斷，並從分析基礎體溫中，預測排卵日與經期，讓想受孕婦女能夠精確獲知經期與排卵期，搭配醫師調理，提高受孕率。


康健上府科技總總理黃宗正表示，長期記錄基礎體溫的好處多多，隨著雌激素變化、年齡增長，每個女人都會經歷經期、孕期和更年期等不同生理階段。青春期的經期管理、新婚期的調養和保卵，懷孕期安胎與優生。以上每個階段都可以透過基礎體溫追蹤，了解身體荷爾蒙變化，進而監測身體健康變化，幫助女性朋友把握調理身體的黃金時機，並及早發現健康問題。






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